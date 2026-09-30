Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este miércoles 30 de septiembre
Este miércoles 30 de septiembre, Rosario presentará una temperatura mínima de 11° y una máxima de 24°. El cielo estará parcialmente nublado y se espera un día agradable para disfrutar al aire libre.
FOTO: Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 30 de septiembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.
Ahora
En este momento, el estado del cielo en Rosario es de broken clouds, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°, con una humedad del 81%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el oeste.
El clima hoy miércoles 30 de septiembre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 24°. Las condiciones meteorológicas indican un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. La humedad se mantendrá en niveles altos, pero se prevé que el viento ayude a moderar la sensación térmica. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Rosario presentan variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El jueves 1 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 21°, con lluvias moderadas. El viernes 2 de octubre, la mínima será de 9° y la máxima de 23°, con cielo parcialmente nublado. Para el sábado 3 de octubre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 23°, con posibilidad de lluvias ligeras. El domingo 4 de octubre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el lunes 5 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 23°, con nubes cubriendo el cielo.