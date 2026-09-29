La vida de Evelin Bauer Pegoraro: de nacer en cautiverio, a sumar sus familias adoptiva y biológica

En tu libro “Quién está ahí” contás la historia personal de haber nacido en cautiverio durante la última dictadura militar. ¿Qué te impulsó a escribir y compartir tu testimonio?

Fueron varias razones, pero el disparador inicial fue el deseo de compartir la historia con mis hijos. Al principio me imaginaba un diario que ellos pudieran leer de grandes para transmitirles las sensaciones, los miedos y las emociones que atravesé. A medida que fui trabajando y sanando internamente cada etapa, la escritura surgió de manera natural como una consecuencia de ir poniendo luz sobre mi propio proceso.

Te tomó alrededor de 20 años sentarte a escribir. ¿Sentiste la necesidad de dejar por escrito una vivencia que requería un tiempo de elaboración interna?

Sí, porque es una historia que termina trascendiéndome. Al principio tuve una etapa de mucha exposición pública para defenderme de una situación judicial y política que me sobrepasaba. Después necesité replegarme hacia mi mundo interno. Suelo usar la analogía del cuarto de la casa que uno nunca ordena: yo sabía que tenía un espacio interno pendiente con mis sentimientos y con la integración de mi verdad. Cuando estudié counseling, comprendí que era momento de encararlo, porque las emociones y los miedos no resueltos terminan manifestándose de otras formas en la vida cotidiana hasta que son sanados.

En la historia de las nietas y nietos recuperados ha predominado a menudo una narrativa política. Vos elegiste un recorrido propio en la relación con tus padres adoptivos y tus padres biológicos. ¿Sabías que eras adoptada o te enteraste en el momento en que se produjo la detención de tu padre de crianza?

No sabía nada. Me enteré la tarde en que llegaron a mi casa con una orden de detención para mi papá de crianza. Yo no entendía qué pasaba ni qué decía la orden; pensaba en delitos de ficción porque teníamos una vida muy humilde. En medio de esa situación, una persona se me acercó y me dijo que creían que era hija de desaparecidos. Para mí fue un shock, porque se estaban llevando al hombre que conocía como mi padre.

Tu padre de crianza, Luis Vázquez Policarpo, era miembro de la Armada. ¿Cómo concluyó esa causa judicial y cómo manejaste tu vínculo familiar?

La condena fue dura. Él confesó todo de inmediato, lo que para él significó una liberación tras haber sostenido una mentira durante tanto tiempo. Yo nunca rompí la relación con ellos; para mí el proceso no fue de sustitución, sino de sumar. Tiempo después pude reunirme con mis tíos biológicos y pedirles disculpas por haber tardado en acercarme, explicándoles el profundo dolor que atravesaba.

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¿Cómo fue el proceso para la realización del examen de ADN que confirmó tu identidad biológica?

Yo no tomé la decisión voluntaria de hacérmelo en ese momento. La Corte Suprema de Justicia había determinado previamente que no podían obligarme a realizarme un análisis de sangre. Sin embargo, años después, un juez ordenó un allanamiento en mi domicilio a las cinco de la mañana para incautar prendas íntimas y elementos de higiene personal con el fin de extraer muestras genéticas. Fue una medida abrupta e impuesta que me sumergió en una profunda angustia, sintiendo que mi existencia había sido invadida, aun comprendiendo la búsqueda de la verdad.

A partir de esa situación, ¿con quiénes sentiste mayor enojo o contradicción?

Me enojé mucho con el Estado por la forma violenta e invasiva en que actuó, y con la situación de imposición en sí. Es importante aclarar que mi padre de crianza fue juzgado únicamente por la apropiación e inscripción ilegal, sin estar vinculado a delitos de represión o violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Durante mucho tiempo me mantuve en un estado de alerta y de protección personal, evitando juzgar hechos ocurridos antes de que yo existiera.

Podrías haber optado por guardar silencio y no exponer tu vida. ¿Qué te motivó a publicar este libro y qué mensaje buscás transmitir?

El libro tiene dos propósitos principales. Por un lado, aporta una mirada integradora sobre un contexto histórico habitualmente polarizado, mostrando que es posible abrazar todas las dimensiones de la historia personal. Por otro lado, más allá del trauma específico, la crisis de identidad es una experiencia universal. Acompañar el proceso de mirar hacia adentro y revisar ese "cuarto desordenado" puede inspirar a cualquier persona que esté atravesando un momento de cambio o reconstrucción vital.

¿Cómo fue el encuentro con tu familia biológica y la reconstrucción de ese vínculo?

Fue un encuentro muy amoroso. Aunque ellos no viven en Buenos Aires, mantenemos un contacto fluido, nos visitamos y compartimos celebraciones familiares. Mis padres de crianza siempre me habían incentivado a conectarme con ellos, pero yo necesité respetar mis propios tiempos. Con el tiempo comprendí que el afecto no es limitado y que mi familia se había expandido.

¿Fue posible integrar o reunir a ambas familias en algún momento?

No se dio la oportunidad de reunirlas ni tampoco fue un objetivo buscado, ya que entiendo que cada parte tiene su propio camino y proceso. Sin embargo, ambas familias se manejan con mucho respeto. Yo me asumo como el nexo capaz de unir ambos mundos, reconociendo que las dos familias forman parte de mi identidad.

Tu experiencia demuestra que no existe un modelo único ni una sola forma de procesar estas vivencias.

Absolutamente. Es fundamental liberarnos de las estructuras que dictan cómo deberíamos actuar o sanar ante una situación traumática. Desde mi labor como counselor, acompaño a cada persona en su proceso individual, entendiendo que no hay una única manera de amar o de sanar. Permitirnos la multiplicidad de vivencias enriquece la vida y facilita un aprendizaje real.

Para finalizar la entrevista, ¿qué libro, película o serie te gustaría recomendar a la audiencia?

Recomiendo la lectura de mi libro, “Quién está ahí”. En cuanto a series, sugiero “Ted Lasso”. Me parece muy interesante la forma en que retrata los miedos y las vulnerabilidades de los personajes, destacando especialmente la capacidad del protagonista para ejercer una escucha activa y respetar los tiempos de los demás.

Entrevista de Sergio Suppo.