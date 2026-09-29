La selección argentina llegó a Córdoba para enfrentar a Bolivia y fue recibida por una multitud

La selección argentina llegó a Córdoba este martes por la noche para su partido contra Bolivia, programado para el miércoles a las 21 horas en el estadio Mario Alberto Kempes. El equipo se hospeda en el hotel Quorum, donde fue recibido por cientos de hinchas.

El primer jugador en acercarse a los fanáticos fue Emiliano "Dibu" Martínez, seguido por Cristián Romero, en su Córdoba natal, Alexis McAllister, Lisandro Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. Los jugadores saludaron a los presentes, quienes mostraron su entusiasmo y apoyo.

"Es una alegría muy buena", expresó un hincha emocionado por la llegada de la selección. La mayoría de los asistentes eran niños acompañados por sus padres, quienes se acercaron a las vallas para ver a sus ídolos. El operativo de seguridad se desarrolló sin inconvenientes, y los hinchas mostraron carteles de apoyo a la selección.

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El partido contra Bolivia se jugará este miércoles a las 21 horas. La selección también tiene programado un encuentro el próximo sábado a la misma hora, pero en el estadio Monumental frente a Burkina Faso. El 6 de octubre se espera la llegada de Lionel Messi para su partido despedida con la selección argentina ante Benín.

Informe de Mario Celedón.