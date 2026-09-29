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La selección argentina llegó a Córdoba para enfrentar a Bolivia y fue recibida por una multitud

El conjunto de Lionel Scaloni arribó a la "Docta" este martes por la noche de cara al amistoso que se jugará este miércoles desde las 21.

29/09/2026 | 21:47Redacción Cadena 3

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La selección argentina llegó a Córdoba para enfrentar a Bolivia.

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La selección argentina llegó a Córdoba este martes por la noche para su partido contra Bolivia, programado para el miércoles a las 21 horas en el estadio Mario Alberto Kempes. El equipo se hospeda en el hotel Quorum, donde fue recibido por cientos de hinchas.

El primer jugador en acercarse a los fanáticos fue Emiliano "Dibu" Martínez, seguido por Cristián Romero, en su Córdoba natal, Alexis McAllister, Lisandro Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. Los jugadores saludaron a los presentes, quienes mostraron su entusiasmo y apoyo.

"Es una alegría muy buena", expresó un hincha emocionado por la llegada de la selección. La mayoría de los asistentes eran niños acompañados por sus padres, quienes se acercaron a las vallas para ver a sus ídolos. El operativo de seguridad se desarrolló sin inconvenientes, y los hinchas mostraron carteles de apoyo a la selección.

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El partido contra Bolivia se jugará este miércoles a las 21 horas. La selección también tiene programado un encuentro el próximo sábado a la misma hora, pero en el estadio Monumental frente a Burkina Faso. El 6 de octubre se espera la llegada de Lionel Messi para su partido despedida con la selección argentina ante Benín.

Informe de Mario Celedón.

Lectura rápida

¿Qué evento está ocurriendo en Córdoba? La selección argentina llegó para jugar un partido contra Bolivia.

¿Quiénes son algunos de los jugadores que llegaron? Emiliano "Dibu" Martínez, Cristián Romero, Alexis McAllister, Lisandro Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

¿Cuándo se jugará el partido contra Bolivia? El partido se jugará el miércoles a las 21 horas.

¿Dónde se hospedó la selección argentina? La selección se hospedó en el hotel Quorum.

¿Qué se espera para el 6 de octubre? Se espera la llegada de Lionel Messi para su partido despedida con la selección argentina ante Benín.

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