¿Nueva cábala?: "Chiqui" Tapia publicó una foto con los nuevos referentes de la selección
Cristian Romero, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Lisandro Martínez fueron los elegidos.
29/09/2026 | 21:29Redacción Cadena 3
FOTO: Tapia cambió la cábala.
Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, publicó una foto en sus redes sociales con varios jugadores de la Selección argentina. Esta imagen se dio a conocer antes del amistoso que el equipo iba a jugar contra Bolivia en Córdoba.
En la fotografía, se vieron al nuevo capitán Cristian "Cuti" Romero, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Lisandro Martínez. La publicación generó gran interés entre los fanáticos, quienes comentaron sobre la posible conformación de un nuevo grupo de referentes en el plantel.
/Inicio Código Embebido/
Fútbol internacional. La crónica del último partido de Argentina en Córdoba
Sucedió la noche del 1 de febrero de 2022, por las eliminatorias, ante Colombia y con victoria por la mínima con gol de Lautaro Martínez. Los detalles de ese partido en la web de Cadena 3.
/Fin Código Embebido/
La imagen, que se asemejó a las anteriores donde aparecían figuras como Lionel Messi y Rodrigo De Paul, incluyó la frase "Y la banda sigue", que Tapia escribió en su cuenta de Instagram. Este mensaje provocó diversas reacciones entre los seguidores, quienes comenzaron a especular sobre la nueva jerarquía dentro del equipo. Comentarios como "La chiquibanda", "Nueva mesa chica" y "La nueva cábala" fueron algunos de los que se pudieron leer en la publicación.
El ambiente en el fútbol argentino se tornó tenso, especialmente tras el escándalo ocurrido en la Supercopa Internacional, donde Rosario Central se impuso ante Estudiantes. La situación se reflejó en los comentarios negativos hacia Tapia y la selección. Con la confirmación de las salidas de Lionel Messi y Nicolás Otamendi, y las posibles despedidas de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, el rol de referentes quedó vacante, lo que dejó a Romero, Álvarez, Fernández y Martínez como los nuevos candidatos para asumir esta responsabilidad.
En una conferencia de prensa, Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, habló sobre la importancia de Lionel Messi para el equipo y su legado. Scaloni mencionó: "Es indudable que, más allá de lo que es como jugador, lo que él generaba dentro y fuera de la cancha no se lo he visto a nadie, no existe eso, la sensación que genera". Además, el director técnico se refirió a la necesidad de encontrar nuevos líderes en el grupo, afirmando que "tenemos gente que puede aportar liderazgo y, por sobre todas las cosas, buena gente". Scaloni enfatizó que no se buscaba a caudillos, sino a personas que pudieran contribuir positivamente al equipo.
Lectura rápida
¿Quién publicó la foto en redes sociales?
Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, fue quien publicó la foto.
¿Qué jugadores aparecen en la foto?
Los jugadores son Cristian "Cuti" Romero, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Lisandro Martínez.
¿Cuándo se publicó la imagen?
La imagen se publicó antes del amistoso que el equipo iba a jugar contra Bolivia.
¿Qué declaró Lionel Scaloni sobre Lionel Messi?
Scaloni mencionó que lo que Messi generaba dentro y fuera de la cancha es único y que es necesario encontrar nuevos líderes en el grupo.
¿Cuál es la situación actual del equipo?
El ambiente se tornó tenso tras el escándalo en la Supercopa Internacional, y con las salidas confirmadas de jugadores clave, se busca un nuevo grupo de referentes.