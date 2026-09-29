¿Nueva cábala?: "Chiqui" Tapia publicó una foto con los nuevos referentes de la selección

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, publicó una foto en sus redes sociales con varios jugadores de la Selección argentina. Esta imagen se dio a conocer antes del amistoso que el equipo iba a jugar contra Bolivia en Córdoba.

En la fotografía, se vieron al nuevo capitán Cristian "Cuti" Romero, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Lisandro Martínez. La publicación generó gran interés entre los fanáticos, quienes comentaron sobre la posible conformación de un nuevo grupo de referentes en el plantel.

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La imagen, que se asemejó a las anteriores donde aparecían figuras como Lionel Messi y Rodrigo De Paul, incluyó la frase "Y la banda sigue", que Tapia escribió en su cuenta de Instagram. Este mensaje provocó diversas reacciones entre los seguidores, quienes comenzaron a especular sobre la nueva jerarquía dentro del equipo. Comentarios como "La chiquibanda", "Nueva mesa chica" y "La nueva cábala" fueron algunos de los que se pudieron leer en la publicación.

El ambiente en el fútbol argentino se tornó tenso, especialmente tras el escándalo ocurrido en la Supercopa Internacional, donde Rosario Central se impuso ante Estudiantes. La situación se reflejó en los comentarios negativos hacia Tapia y la selección. Con la confirmación de las salidas de Lionel Messi y Nicolás Otamendi, y las posibles despedidas de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, el rol de referentes quedó vacante, lo que dejó a Romero, Álvarez, Fernández y Martínez como los nuevos candidatos para asumir esta responsabilidad.

En una conferencia de prensa, Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, habló sobre la importancia de Lionel Messi para el equipo y su legado. Scaloni mencionó: "Es indudable que, más allá de lo que es como jugador, lo que él generaba dentro y fuera de la cancha no se lo he visto a nadie, no existe eso, la sensación que genera". Además, el director técnico se refirió a la necesidad de encontrar nuevos líderes en el grupo, afirmando que "tenemos gente que puede aportar liderazgo y, por sobre todas las cosas, buena gente". Scaloni enfatizó que no se buscaba a caudillos, sino a personas que pudieran contribuir positivamente al equipo.