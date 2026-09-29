María Belén Ludueña lanza "Alumbrando Futuro" para empoderar a madres en residencias maternales

La periodista María Belén Ludueña llevó a cabo la presentación oficial de "Alumbrando Futuro", una iniciativa destinada a apoyar y empoderar a madres en situación de vulnerabilidad que se encuentran en residencias maternales de hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

El lanzamiento tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde la comunicadora expuso los objetivos de la iniciativa, la cual busca convertir el tiempo de espera mientras sus hijos están internados en una oportunidad de aprendizaje, contención y crecimiento. En la presentación estuvo presente su esposo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

"Por Alumbrando Futuro ya pasaron 150 madres y detrás de cada mamá hay una historia. Este proyecto para mí es muy especial porque nace mientras estaba embarazada de Vito, y eso logró acercarme aún más y entender mucho a esas madres", comentó Ludueña durante la presentación.

Capacitación y herramientas para generar ingresos

A través de "Alumbrando Futuro", las madres tendrán acceso a talleres de formación y herramientas que buscan fortalecer su autoestima, desarrollar habilidades, generar ingresos y avanzar hacia una mayor autonomía.

Entre las propuestas se incluyen cursos de costura, tejido, maquillaje y manualidades, así como capacitación para utilizar el celular como herramienta de trabajo.

Ludueña indicó que la iniciativa nació a partir de conversaciones con madres que permanecían en maternidades y residencias hospitalarias mientras esperaban la recuperación de sus hijos.

"Esta iniciativa surge de charlas que fui teniendo con mamás que estaban en maternidades, como la Sardá, y en residencias de hospitales, como el Hospital Fernández y el Hospital de Niños Pedro de Elizalde, ex Casa Cuna. Esas mamás permanecen allí esperando que sus niños se recuperen, pasando momentos cargados de mucha angustia e incertidumbre", señaló.

Según relató, a partir de esas conversaciones comenzaron a analizar cómo aprovechar el tiempo disponible durante las internaciones y realizaron una investigación junto con asistentes sociales para conocer qué actividades deseaban desarrollar las madres.

"Hay madres que pasan días, otras semanas y otras meses. Y en esas charlas decían que tenían tiempo ocioso. Podemos hacer algo o transformar ese tiempo en algo valioso. Y ahí es que el año pasado empezamos a hacer una investigación con asistentes sociales y hablamos con las madres. Les preguntamos qué era lo que querían hacer. Y así surgió esta idea de comenzar a dar oficios y cursos", agregó.

En qué hospitales funcionará "Alumbrando Futuro"

El programa se implementará en las residencias maternales del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, el Hospital General de Agudos Juan A. Fernández y el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, ex Casa Cuna.

La propuesta también contempla capacitación digital, formación en artes y oficios y una red de contención hospitalaria en colaboración con organizaciones de la sociedad civil.

El objetivo es que las mujeres puedan regresar a sus hogares con conocimientos y herramientas concretas que contribuyan a generar ingresos y construir una mayor independencia económica.