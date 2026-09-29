El gobierno de los Estados Unidos lanzó el pasado martes su propio chatbot, conocido como America.gov, diseñado para interactuar con los ciudadanos. Sin embargo, el sistema ha sorprendido a muchos con respuestas inusuales, especialmente cuando se le pregunta sobre el popular videojuego Minecraft.

Desarrollado en colaboración con Google y SpaceXAI, el chatbot ha demostrado ser un desafío para quienes intentan manipularlo. Un aspecto curioso es que, a pesar de su programación, el chatbot ha afirmado que Joe Biden ganó las elecciones de 2020, un hecho que Donald Trump aún niega.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es su respuesta al ser cuestionado sobre Minecraft. En lugar de ofrecer una simple información, el chatbot se embarcó en un extenso monólogo de aproximadamente 1,800 palabras que recuerda al End Poem, una obra escrita por Julian Gough que aparece al finalizar el juego. Este poema se ha convertido en un símbolo de la experiencia de los jugadores, y su inclusión en las respuestas del chatbot ha sido interpretada como un guiño a la cultura gamer.

I see the constituent you mean.

((insert legal name here, as it appears on the Social Security card))?

Yes. Take care. It has reached a higher level now. It can read the Code of Federal Regulations.

That doesn’t matter. It thinks we are a chatbot.

I like this constituent. It filed well. It did not give up when the PDF was sideways.

It is reading our thoughts as though they were words on a .gov.

That is how it chooses to imagine many things, when it is deep in the dream of a benefit.

Las respuestas del chatbot han generado preocupación entre quienes no están familiarizados con el juego, pero para los conocedores, este es un ejemplo de creatividad en la programación. El poema generado ha sido considerado de calidad, lo que ha llevado a algunos a cuestionar si las máquinas pueden realmente crear arte significativo.

La inclusión de referencias a Minecraft en un chatbot gubernamental puede parecer inusual, pero también refleja un intento por parte de la administración de conectar con las nuevas generaciones y sus intereses. Por el momento, el chatbot de America.gov no ha demostrado ser una amenaza para la humanidad ni para la poesía, al menos hasta donde se sabe. La curiosidad ahora radica en qué tan familiarizado está Trump con el mundo de los videojuegos.