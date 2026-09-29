Descubren un nuevo virus transmitido por garrapatas que causa enfermedades misteriosas

Un equipo de investigadores en China anunció el descubrimiento de un nuevo virus transmitido por garrapatas, denominado Asian longhorned tick nairovirus (ALTNV), que causa enfermedades similares a la gripe. Este virus podría ser responsable de numerosos casos de fiebre, fatiga, problemas digestivos y recuentos bajos de plaquetas que antes no tenían explicación.

El estudio, publicado en el New England Journal of Medicine, surgió a partir de la necesidad de entender por qué aproximadamente el 30% de los pacientes con síntomas que sugerían infección por Dabie bandavirus (DBV) resultaban negativos en las pruebas de detección. Este último virus provoca el síndrome de fiebre con trombocitopenia, una enfermedad potencialmente mortal con una tasa de letalidad del 10% al 30%.

Los investigadores, liderados por el State Key Laboratory of Pathogen and Biosecurity en Beijing, recolectaron muestras de personas que habían sido mordidas por garrapatas en hospitales de varias regiones de China. A través de técnicas de secuenciación de ARN y aislamiento viral, se identificó el nuevo virus.

"La cocirculación de ALTNV y DBV en las mismas áreas, junto con su vector común, subraya la necesidad de mejorar el diagnóstico diferencial entre infecciones con estos virus en regiones donde SFTS es endémico".

Los análisis genéticos colocaron a ALTNV dentro del género orthonairovirus en la familia Nairoviridae. Se observó que sus proteínas compartían menos del 80% de sus aminoácidos con otras especies del género, lo que respalda su identificación como un virus distinto.

En un estudio que incluyó a 3,163 pacientes, el 10.4% resultó positivo para ALTNV, y la proporción fue aún mayor entre aquellos que dieron negativo para DBV, alcanzando el 15.1%. Entre los pacientes infectados solo con ALTNV, el síntoma más común fue la fatiga, reportada por el 84%, seguida de problemas gastrointestinales en el 80% y trombocitopenia en el 38%.

Los investigadores también identificaron a 38 pacientes coinfectados con ALTNV y DBV. Estos pacientes presentaron síntomas respiratorios más frecuentes y un mayor deterioro renal en comparación con aquellos infectados solo con DBV. De los coinfectados, siete fallecieron, representando el 18.4% de ese grupo.

Los análisis de 47,428 garrapatas recolectadas de 15 provincias revelaron que el ARN de ALTNV estaba presente en el 1.3% de ellas, siendo más prevalente en la garrapata Haemaphysalis longicornis, que mostró un 1.8% de positividad. Experimentos de laboratorio confirmaron que esta especie de garrapata puede transmitir el virus a los ratones.

Los autores del estudio concluyeron que, dado que ALTNV y DBV coexisten en las mismas regiones y pueden ser transmitidos por el mismo vector, es crucial diferenciar entre ambas infecciones para mejorar el diagnóstico y tratamiento en áreas afectadas.