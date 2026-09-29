Tortugas marinas de Galápagos sorprenden al quedarse cerca de casa en lugar de migrar

Las tortugas marinas son conocidas por sus extraordinarias travesías a través del océano, utilizando señales del campo magnético de la Tierra, el sol y las corrientes marinas para recorrer largas distancias en busca de alimento y luego regresar a sus lugares de nacimiento para reproducirse. Sin embargo, una población de tortugas en las Galápagos mostró un comportamiento inesperado al permanecer mucho más cerca de su hogar.

Los investigadores descubrieron que las tortugas verdes de morfo amarillo, una de las dos formas genéticamente distintas, ocupan áreas de forrajeo individuales que abarcan una o más islas en el archipiélago. A pesar de que se esperaba que migraran a playas distantes en el Pacífico occidental para reproducirse, las tortugas rastreadas por satélite no abandonaron la Reserva Marina de Galápagos durante los tres años del estudio. Así lo afirmó el Dr. John W. Rowe, profesor en Alma College, quien lideró la investigación publicada en Frontiers in Amphibian and Reptile Science.

Las tortugas verdes se diferencian de las otras seis especies de tortugas marinas debido a que los adultos son principalmente vegetarianos. Mientras que las tortugas jóvenes inician su vida comiendo tanto plantas como animales, su dieta se vuelve mayormente herbívora al madurar, centrándose en pastos marinos y algas. En este estudio, se identificaron dos formas genéticas: la de morfo amarillo, común en partes tropicales y subtropicales del Pacífico occidental, y la de morfo negro, que se encuentra en el Pacífico oriental, al oeste de las Américas y al sur de California.

Las Galápagos son el único lugar donde ambas formas comparten las mismas aguas, alimentándose de la misma vegetación marina. Sin embargo, no son completamente iguales. Las tortugas jóvenes de morfo amarillo tienden a crecer más rápido que las de morfo negro, lo que sugiere diferencias fisiológicas que aún no se han caracterizado por completo.

El equipo de investigación, liderado por el Dr. Rowe, buscó comprender mejor dónde pasan su tiempo las tortugas de morfo amarillo y cómo utilizan su territorio. En 2015, capturaron cuidadosamente a nueve tortugas adultas en aguas poco profundas cerca de cuatro islas, equipándolas con transmisores electrónicos que enviaban señales de ubicación a la red satelital Argos. Las tortugas fueron rastreadas durante un período de hasta 418 días, y los resultados revelaron una fuerte preferencia por hábitats costeros poco profundos. Aunque las tortugas ocasionalmente viajaron hasta 25 km de la costa, la mayoría permaneció mucho más cerca de las islas.

De las nueve tortugas, cinco pasaron la mayor parte del estudio cerca de una sola isla. Por ejemplo, Bernardo y Sara se movieron entre Isabela y San Cristóbal, mientras que Leandro se desplazó entre Isabela y Española. Ainoa fue la más aventurera, viajando desde San Cristóbal a Santa Cruz y luego a Isabela. Además, se observó un patrón estacional en los movimientos entre islas, que ocurrieron solo durante el período más fresco, de abril a octubre.

En promedio, cada tortuga utilizó un rango de hogar que abarcaba 1,498 km², aunque el tamaño del territorio varió considerablemente entre los individuos. Los datos de rastreo sugirieron que las tortugas de morfo amarillo que habitan en las Galápagos pueden ser notablemente reacias a abandonar su hogar. Sin embargo, los investigadores advirtieron que sus observaciones abarcan solo un período limitado en la vida de las tortugas y que migraciones más largas podrían ocurrir en otros momentos.

La posibilidad de que las hembras eventualmente abandonen la zona para regresar a sus playas natales en el Pacífico occidental es especialmente importante, dado que no se conocen registros de hembras de morfo amarillo que pongan huevos en las playas de las Galápagos. En contraste, algunas hembras de morfo negro sí anidan en las islas, lo que sugiere que pueden ser residentes durante todo el año en el archipiélago o viajar a islas oceánicas cercanas.

Las implicaciones de estos hallazgos son significativas para la conservación. Dado que algunas tortugas se desplazan entre varias islas, proteger solo un lugar de alimentación preferido podría no ser suficiente. Los investigadores enfatizaron la importancia de preservar las aguas costeras y las rutas entre islas que las tortugas necesitan para moverse por el archipiélago. El Dr. Rowe concluyó: "Dado que las tortugas individuales pueden depender de aguas alrededor de múltiples islas, la calidad del hábitat disponible para el forrajeo debe mantenerse intacta en todas las islas y no debe degradarse en ninguna parte".