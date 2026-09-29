Día por día: así quedó la grilla del Festival de Jesús María 2027

FOTO: Así quedó conformada la grilla del Festival de Jesús María 2027 día por día.

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María dio a conocer la programación día por día de su edición 2027, que se desarrollará del 7 al 17 de enero y reunirá a figuras del folklore, el cuarteto, la cumbia y la música urbana.

Entre las fechas destacadas aparecen la presentación de Abel Pintos, el domingo 10; Cazzu, el jueves 14; y la jornada que compartirán el Chaqueño Palavecino y La K’onga, el viernes 15. El sábado 16, Soledad celebrará sus 30 años en Jesús María.

Las entradas saldrán a la venta el jueves 1 de octubre, a través de Paseshow.

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• La grilla, día por día

-Jueves 7 de enero: Jairo, Orellana Lucca, Marina Cornejo, Rayanos, Dos Folk, Valentina Márquez y Chama.mé. La jornada incluirá la apertura oficial, "Corazón Argentino" y el desfile Unión de los Pueblos.

-Viernes 8 de enero: Lázaro Caballero, el Indio Lucio Rojas, Los Herrera, Cabales e Iván Ruiz. Comenzarán los campeonatos Internacional de Jineteada, Jinetes del Festival y Jinetes del Futuro. El espectáculo de campo será Riendas Bravas.

-Sábado 9 de enero: Jorge Rojas, Los Nocheros, Lucas Sugo, Jean Carlos, Wara Calpanchay y SANT2. También se presentará Camilo Nicolás. Habrá actividad del campeonato Jinetes del Futuro y el espectáculo de campo Herencia Criolla.

-Domingo 10 de enero: Abel Pintos, Ahyre, LBC y Euge Quevedo, Dúo Amukan y Jessica Benavidez. La programación sumará a Camilo Nicolás, el campeonato Jinetes del Futuro y un espectáculo de tropillas entabladas.

-Lunes 11 de enero: Los Manseros Santiagueños, Christian Herrera, Ulises Bueno, Joaquín Chiavarino, Lautaro Rojas y Flor Paz. El espectáculo de campo estará a cargo de las tropillas entabladas.

-Martes 12 de enero: Luciano Pereyra, Piko Frank, Desakta2, Carafea, Canto 4 y Valentín Vargas. También habrá un espectáculo de tropillas entabladas.

-Miércoles 13 de enero: Los Tekis, Q’ Lokura, Ke Personajes, La Clave Trío, El Caporalazo con Willy Campero y La Cruzada. La actividad de campo incluirá destrezas gauchas.

-Jueves 14 de enero: Cazzu, Los Palmeras, Uriel Lozano, Los Caligaris, Un Poco de Ruido, Campedrinos y Nacho Cuellar. La jornada contará además con tropillas entabladas.

-Viernes 15 de enero: el Chaqueño Palavecino, Las Voces de Orán, Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu, La K’onga, La Pepa Brizuela y Caravana Catucha.

-Sábado 16 de enero: Soledad, con la celebración de sus 30 años en Jesús María; Nahuel Pennisi, Paquito Ocaño, Damián Córdoba, Ángelo Aranda, Simón Aguirre y Los Cantores del Alba. Se disputarán las finales del Campeonato Internacional de Jineteada y del Campeonato Jinetes del Festival. Gendarmería Nacional presentará el espectáculo “Tradición y deber al servicio de la Patria”.

-Domingo 17 de enero: Sergio Galleguillo, El Loco Amato, La Callejera, Los Trajinantes y el ganador del certamen "Camino al Festival". La última jornada incluirá el Campeonato Color y Coraje, con 54 montas especiales; la entrega de premios y el espectáculo de campo Tusuy.

La programación también contempla DJs en vivo durante las distintas jornadas.

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• Entradas y financiación

Además del inicio de la venta el 1 de octubre, la información difundida anuncia hasta seis cuotas sin interés con Macro y opciones de tres y seis cuotas sin interés con Cordobesa.

Informe de Eric Italia y Alejandro Bustos. Entrevista de Fernando Genesir.