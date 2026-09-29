Caputo no prevé volatilidad cambiaria en 2027 y apuntó contra quienes piden devaluar

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el Gobierno no espera volatilidad cambiaria durante el año electoral de 2027, aunque aseguró que se prepara para afrontar ese escenario. Además, defendió el programa económico y cuestionó a quienes reclaman una devaluación.

"No esperamos volatilidad cambiaria en 2027, pero nos preparamos como si fuera a pasar", afirmó el funcionario, en un contexto de presión sobre el dólar y de suba del riesgo país a sus niveles más altos en seis meses.

Caputo sostuvo que el modelo económico genera dólares y que continuará haciéndolo. También destacó la previsibilidad como una condición necesaria para atraer inversiones. "Es un modelo que da previsibilidad, la que todas las empresas necesitan para poder invertir. Este es un modelo duradero, que hay que apoyarlo", expresó.

Al referirse al debate sobre productividad y salarios, el ministro apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. "La productividad no se genera pagándole sueldos de US$300 a los obreros. Esa es la Argentina que quiere el gobernador bonaerense. Kicillof quiere pobre a la gente. Y nosotros queremos una Argentina con salarios competitivos", sostuvo.

El titular de Economía también calificó de "momias que realmente piensan en sí mismos" a quienes piden una devaluación. Según su planteo, esos sectores buscan una economía cerrada, con precios subsidiados y empresarios que paguen "salarios pobres". "Nosotros no queremos eso", afirmó.

En el plano político, Caputo volvió a pronosticar un triunfo de Javier Milei en las elecciones de 2027 y anticipó que el Gobierno impulsará nuevas reformas si el Presidente consigue un segundo mandato.

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"Vamos a seguir aprobando leyes. Ni se imaginan las reformas que tenemos en la cabeza que va a implementar nuestro presidente, si tiene cuatro años más de mandato", señaló.

Las declaraciones se produjeron horas antes de su viaje a París junto a Milei para participar de una nueva edición de Argentina Week, con la que el Gobierno busca acelerar la llegada de inversiones al país.

La comitiva también estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Pablo Quirno, de Relaciones Exteriores; Federico Sturzenegger, de Desregulación; Juan Bautista Mahiques, de Justicia; y Mario Lugones, de Salud; además del secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

También viajarán el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el viceministro de Economía, José Luis Daza.

A la delegación se sumarán los gobernadores Rolando Figueroa, de Neuquén; Ignacio Torres, de Chubut; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Gustavo Sáenz, de Salta; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Leandro Zdero, de Chaco; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca; y Claudio Vidal, de Santa Cruz. También participará el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

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