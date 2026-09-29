La historia del policía cordobés que probó la comida de Juan Pablo II durante su visita en 1987

FOTO: Fabio Bergese custodió al papa Juan Pablo II en su visita a Córdoba en 1987.

Fabio Bergese comenzaba su carrera en la Policía de Córdoba cuando le asignaron una responsabilidad que nunca imaginó: integrar la custodia de Juan Pablo II durante su visita de 1987. Entre sus tareas estuvo probar la comida del pontífice, pero también participó de los controles previos y propuso que saliera al balcón del Arzobispado para saludar a la multitud que esperaba afuera.

En diálogo con Cadena 3, el policía retirado recordó que fue seleccionado entre unas 350 personas para trabajar dentro del edificio donde se alojaría el Papa. "Fue una sorpresa muy grata", expresó sobre aquella designación, que lo llevó a compartir tareas con la Guardia Suiza y personal de seguridad del Vaticano.

El operativo había comenzado mucho antes de la llegada del pontífice. Durante dos meses, Bergese y sus compañeros recorrieron edificios y departamentos de la avenida Hipólito Yrigoyen para identificar a quienes vivían en las inmediaciones del Arzobispado.

"Íbamos con una carpeta y una lapicera, anotando a cada uno de los que vivían en cada departamento", contó. El trabajo se hacía puerta por puerta y formaba parte del relevamiento previo a la estadía. Según explicó, también controlaban al personal del Arzobispado.

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FOTO: El papa Juan Pablo II en su visita a Córdoba en 1987 (Daniel Cáceres).

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Una de las responsabilidades que más recuerda fue supervisar la preparación de los alimentos y probarlos antes de que fueran servidos. La comida estuvo a cargo de los cocineros del Arzobispado, que debían seguir un menú establecido: arrollados de pollo con papas a la crema.

Mientras se cocinaba, los custodios observaban la preparación. Bergese relató que probó la comida como parte de las precauciones que adoptaban ante la posibilidad de que alguien agregara alguna sustancia. "Estaba muy buena, así que le dimos el visto bueno para que la comiera", recordó.

Para el expolicía, aquella tarea condensaba la magnitud de la responsabilidad que habían asumido: debían aportar información y tomar decisiones vinculadas con el cuidado de una figura conocida en todo el mundo, en coordinación permanente con su seguridad más cercana.

Otra de las anécdotas ocurrió cuando Juan Pablo II ya se había retirado a su dormitorio. Afuera permanecía una multitud que Bergese estimó entre 80.000 y 100.000 personas. Dentro del edificio, él compartía la guardia con otro policía cordobés y dos integrantes de la Policía Federal.

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FOTO: El papa Juan Pablo II en su visita a Córdoba en 1987 (Daniel Cáceres).

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Ante ese escenario, propusieron a la Guardia Suiza y al personal de inteligencia del Vaticano que el Papa se asomara al balcón y dirigiera unas palabras a los fieles. Entendían que un saludo podía ayudar a que la gente se retirara y permitirle descansar.

La sugerencia llegó al pontífice, que accedió. Según recordó Bergese, Juan Pablo II comentó que los cordobeses eran de dormir poco por la noche, pero les pidió que fueran a descansar porque al día siguiente tenían la misa.

Aunque algunas personas permanecieron frente al Arzobispado durante la madrugada, buena parte del público se retiró. Según su relato, muchos se dirigieron hacia el Área Material Córdoba.

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FOTO: El papa Juan Pablo II en su visita a Córdoba en 1987 (Daniel Cáceres).

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Bergese explicó que la comitiva de seguridad incluía unas 25 personas entre integrantes de la Guardia Suiza, que actuaban de civil, y personal de seguridad del Vaticano. En las reuniones previas les habían explicado cómo se desplazaba el Papa y cuáles eran sus preferencias.

"Ellos tienen su forma de trabajar y nosotros la nuestra, pero no hubo ningún inconveniente: se pudo trabajar en conjunto", señaló. También destacó la confianza que construyó con esos agentes y defendió la reserva sobre los detalles de los operativos: estas experiencias, remarcó, las cuenta casi cuatro décadas después.

El despliegue se apoyaba en recursos muy distintos de los actuales. "Simplemente con radio y sin celular", resumió sobre las herramientas con las que trabajaban.

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FOTO: El papa Juan Pablo II en su visita a Córdoba en 1987 (Daniel Cáceres).

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Tras 30 años de carrera policial, conserva una fotografía junto a Juan Pablo II enmarcada sobre su cama. Contó que la imagen fue enviada desde el Vaticano a la Policía Federal, que luego la distribuyó entre quienes aparecían en ella. También guarda rosarios bendecidos por el pontífice y una foto dedicada.

"Una persona con un aura especial, increíble", lo describió. Para Bergese, la experiencia dejó una huella profesional y espiritual que resume con una frase, al recordar la posterior canonización de Juan Pablo II: "He estado con un santo".

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Entrevista de Rodolfo Barili y Juan Federico.