Consejos para cultivar crisantemos y disfrutar de su esplendor en otoño

Si pensaste que tu jardín había terminado de dar flores por este año, es momento de reconsiderar. Aunque muchas plantas florecen en primavera y verano, los crisantemos (también conocidos como mums) se destacan en otoño. Para quienes buscan maximizar el rendimiento de su jardín en esta temporada, aquí van algunos consejos sobre cómo cultivar crisantemos.

Los crisantemos son una opción accesible y fácil de mantener, incluso para los jardineros principiantes. Además, son versátiles: pueden cultivarse en macetas o en el suelo, y están disponibles en una amplia gama de colores, desde tonos joya profundos hasta blancos nítidos. Algunas variedades son más adecuadas para climas templados, mientras que otras pueden resistir temperaturas más frías. Si no estás seguro de cuál variedad de crisantemo cultivar, consulta el mapa de Zona de Resistencia de Plantas del USDA para identificar cuáles pueden prosperar en tu área.

A continuación, se presentan más detalles sobre las distintas variedades de crisantemos, cómo cultivarlos y prepararlos para el invierno, así como la forma de tomar esquejes de tus plantas para multiplicar tus crisantemos. Para más consejos sobre jardinería en otoño, infórmate sobre las mejores plantas para sembrar en octubre (¡sorpresa: los crisantemos no son las únicas flores que puedes comenzar a cultivar ahora!) y tres trucos de jardinería de otoño que todos deberían conocer.

Los crisantemos 101: a finales de verano, cuando otras plantas cesan su actividad, los crisantemos alcanzan su máximo esplendor. Al igual que las poinsettias, son fotoperiódicos, lo que significa que dependen de cantidades específicas de luz para recibir la señal de que es hora de mostrar su belleza. En promedio, los crisantemos de jardín no comenzarán a formar botones hasta que las noches duren alrededor de 10 horas. Las flores aparecerán entre seis y diez semanas después. Además, las temperaturas frescas no afectan a los crisantemos; de hecho, el clima frío intensifica los colores y mantiene las flores frescas hasta que la primera helada fuerte cierre la temporada de jardinería.

Si eliges variedades de floración temprana, media y tardía, podrás disfrutar de un esplendor floral durante siete semanas, un brillante cierre para cualquier paisaje. Al seleccionar las variedades, hay una amplia gama de tipos para elegir: decorativos, daisy y cushion mums, así como anémonas, quills y spiders de floración temprana.

¿Son los crisantemos perennes o anuales? Aunque técnicamente son perennes, a menudo se cultivan como anuales. Si resides en una zona donde los inviernos pueden ser muy fríos (Zonas de Resistencia del USDA 3 a 6), es recomendable optar por variedades de floración temprana, ya que tienen más probabilidades de volver a brotar en años posteriores. Aquellos que viven al sur de la Zona 6 pueden arriesgarse, eligiendo variedades que requieren más tiempo para alcanzar su máximo potencial. Al acercarse el invierno, aplica una capa de mantillo de ramas de pino entrelazadas para ayudar a las plantas a sobrellevar el frío.

Hace varios años, los horticultores de la Universidad de Minnesota desarrollaron un nuevo híbrido de crisantemo, descrito por el criador de perennes Neil Anderson, Ph.D., como un avance significativo en el cultivo de esta popular flor.