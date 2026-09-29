Las habitaciones más deseadas por los compradores de casas en 2026: el home office a la cabeza

En los últimos años, muchos trabajadores se adaptaron a nuevas formas de laborar, estableciendo sus oficinas en la mesa de la cocina, un rincón del dormitorio o incluso en el sofá, con el portátil apoyado sobre un almohadón. Esta tendencia se reflejó en el informe de Homes.com sobre lo que buscan los compradores de viviendas en 2026, donde se destacó que la habitación más solicitada es el home office.

De un total de 3,036 compradores recientes y potenciales de viviendas nuevas encuestados por Homes.com, el 74 por ciento manifestó que un home office es importante, siendo catalogado como "la habitación adicional más crítica en la casa". Sin embargo, para muchas familias, un solo espacio de trabajo ya no es suficiente. Casi la mitad de los compradores (49 por ciento) expresó el deseo de contar con un segundo home office, cifra que se eleva al 65 por ciento entre los compradores de ultra-lujo que buscan propiedades por más de 2 millones de dólares.

Esta necesidad se comprende fácilmente, especialmente si se ha tenido que discutir con una pareja sobre quién utiliza la habitación tranquila antes de una videollamada.

Aunque el home office lidera la lista, hay otros espacios que también despiertan el interés de los compradores. Por ejemplo, el hobby room (63 por ciento) se convierte en un lugar ideal para almacenar materiales de manualidades, rompecabezas a medio terminar y otros pasatiempos que surgieron durante la pandemia y que muchos decidieron mantener. También está el playroom (60 por ciento), que varía según la generación; el 63 por ciento de los compradores de la Generación Z lo desea, en contraste con solo el 14 por ciento de los baby boomers, lo que refleja la mayor presencia de niños pequeños entre los compradores más jóvenes.

Otros espacios solicitados incluyen la habitación de paquetes (58 por ciento), un lugar seguro dentro de la casa para que las entregas esperen a su dueño, y la habitación de paquetes comunitaria (53 por ciento), que comparte la misma idea pero para todo el edificio o vecindario. También se menciona la necesidad de un segundo lavarropas o secarropas (52 por ciento), lo que facilita las tareas de lavandería al reducir los viajes de un piso a otro con cestas llenas.

Casi la mitad de los encuestados (49 por ciento) expresó su interés en tener un sauna infrarroja o una habitación de bienestar, permitiendo disfrutar de un espacio similar a un spa en casa, sin necesidad de pagar una membresía de gimnasio.

La demanda de estos espacios con propósito responde a la necesidad de resolver problemas cotidianos, como realizar una llamada de trabajo sin interrupciones, especialmente considerando que el 75 por ciento de los compradores de viviendas nuevas tienen un perro, o mantener los juguetes de los niños fuera de la sala de estar. Además, un 18 por ciento de los compradores manifestó que su motivación se basa en la necesidad de espacio para vivir varias generaciones bajo un mismo techo, ya sea para acomodar a padres mayores o a hijos que regresan de la universidad.

Por lo tanto, si se está en la búsqueda de una casa (o simplemente soñando con una renovación), es probable que ese espacio extra se convierta en la característica más valiosa del anuncio.