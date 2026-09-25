Consejos para mantener tu comedero de colibríes durante el otoño

Los colibríes, aves pequeñas que pesan un poco más que una moneda de un centavo, migran hacia el sur para pasar el invierno. Si te preguntas si aún es momento de colocar un comedero para colibríes en tu jardín, tienes suerte. Los tiempos de migración varían, por lo que no todas las aves han llegado a sus destinos. Según Chad Witko, especialista en biología aviar de la National Audubon Society, "el final del verano y el comienzo del otoño son cuando muchos colibríes están en movimiento". Para el conocido colibrí de garganta rubí, que se encuentra en el este de los Estados Unidos y el sur de Canadá, finales de septiembre y principios de octubre son momentos clave para su migración hacia México y Centroamérica.

Esto significa que todavía hay tiempo para instalar comederos. Sarah Belles, ecóloga aviar de la American Bird Conservancy, afirma: "Vale la pena poner un comedero para colibríes en esta etapa de la migración". Los colibríes rezagados continúan su paso por el norte y el centro de los Estados Unidos hasta octubre, y en las regiones del sur es posible que algunos permanezcan durante el invierno. Además, un comedero puede ser útil para cualquier ave que aún esté en ruta. "Colocar un comedero puede proporcionar a las aves migratorias una fuente de energía confiable en el camino, especialmente a medida que las fuentes naturales de néctar se vuelven más limitadas", explica Witko.

Los colibríes necesitan acumular reservas de energía antes y durante la migración, y lo hacen principalmente alimentándose de néctar y pequeños insectos. "Un comedero ofrece una fuente de energía predecible y fácilmente accesible", comenta Witko. Sin embargo, los comederos son complementarios y no reemplazan las fuentes de alimento naturales, como las flores que brindan néctar y los insectos que aportan azúcar, proteínas y otros nutrientes esenciales. Proporcionar un hábitat con plantas nativas, especialmente aquellas que florecen a finales de temporada, también ofrece néctar natural a los colibríes y apoya a los insectos que necesitan.

Los colibríes son expertos en localizar comederos, así que no hay motivo para preocuparse por si encontrarán el tuyo. "Aunque puede que no recibas grandes cantidades de aves visitando tu comedero este año, podrías estar haciendo una gran diferencia para esos pocos viajeros tardíos", señala Belles. "Si colocas el comedero en el mismo lugar el año que viene, podrías incluso recibir visitantes que recuerden haber parado aquí. Los colibríes recuerdan las ubicaciones precisas de las flores y comederos en los que se detienen año tras año".

Es importante mantener el néctar fresco limpiando los comederos y rellenándolos con alimento fresco cada pocos días. No es necesario comprar néctar; simplemente disuelve una parte de azúcar blanca en cuatro partes de agua caliente y deja enfriar antes de llenar el comedero. Asegúrate de usar solo azúcar común, no miel ni ningún otro sustituto. Además, no añadas colorante rojo a la mezcla; no solo es innecesario, sino que también es peligroso para las aves, advierte Belles.

En cuanto a la duración de la colocación del comedero, una regla general es esperar dos semanas después de la última observación de un colibrí antes de retirarlo, según Belles. Sin embargo, dejar el comedero por más tiempo podría ayudar a los rezagados. "Los colibríes migran durante el otoño, así que tener comederos puede ofrecer un impulso adicional de energía a los migrantes exhaustos que vuelan por tu área", afirma Holly Grant, asistente de proyectos de NestWatch en el Cornell Lab of Ornithology. "Tenerlos puestos o retirarlos no afectará la migración de los colibríes en tu área. Como la mayoría de las aves cantoras, utilizan principalmente los cambios en las horas de luz para señalar cuándo es el momento de migrar".

De hecho, está bien dejar los comederos hasta el invierno, ya que los colibríes a menudo se observan mucho más tarde de lo que se podría suponer. "Esto brinda a las aves migratorias tardías, colibríes errantes o individuos que se aventuran fuera de su rango típico la oportunidad de encontrar una fuente de alimento", explica Witko. "Cada año, se observan colibríes en comederos de néctar bien entrada la temporada invernal, incluso en partes del Medio Oeste y el Noreste". Un colibrí tardío fue fotografiado en New Hampshire en diciembre del año pasado mientras nevaba.

En algunas regiones del país, incluso se pueden dejar los comederos durante todo el año. Varias especies de colibríes pasan el invierno en el sur de los Estados Unidos, particularmente a lo largo de la costa del Golfo, en el suroeste y en partes de la costa de California. En el oeste, especies como el colibrí de Anna pueden estar presentes durante todo el año en partes de su hábitat. En el sureste, algunos colibríes de garganta rubí también permanecen durante el invierno, y otras especies pueden aparecer como visitantes invernales, según Witko. Dependiendo de tu ubicación, puedes disfrutar de estas pequeñas aves visitantes mucho más tiempo de lo que podrías pensar.