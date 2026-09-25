FOTO: Un hombre acusado de homicidio solicitó permiso para asistir al cumpleaños de su hija

Buenos Aires, 25 septiembre (NA) -- Un hombre detenido por un homicidio agravado pidió permiso para salir de la cárcel y asistir a la fiesta de cumpleaños de su hija, en la provincia de Chubut, pero la Justicia se lo rechazó.

El preso, identificado como Ricardo Fraga, solicitó a través de su Defensa Pública participar del festejo, considerado como un momento significativo para el recluso y su descendiente, dado que se encuentra privado de su libertad de forma preventiva.

La fiscal Melina Leiva se manifestó en contra de la petición, ya que el evento se llevaría a cabo en la casa de Claudia Aravena, esposa del implicado, donde cumple arresto domiciliario por el mismo hecho, según informó el portal del diario Jornada.

En este contexto, la jueza María Inés Bartels desestimó el permiso al argumentar que las limitaciones propias de la prisión domiciliaria son incompatibles con el evento en esa vivienda.