Un hombre acusado de homicidio solicitó permiso para asistir al cumpleaños de su hija
El preso, identificado como Ricardo Fraga, solicitó a través de su Defensa Pública participar del festejo, pero la Justicia se lo rechazó.
FOTO: Un hombre acusado de homicidio solicitó permiso para asistir al cumpleaños de su hija
Buenos Aires, 25 septiembre (NA) -- Un hombre detenido por un homicidio agravado pidió permiso para salir de la cárcel y asistir a la fiesta de cumpleaños de su hija, en la provincia de Chubut, pero la Justicia se lo rechazó.
El preso, identificado como Ricardo Fraga, solicitó a través de su Defensa Pública participar del festejo, considerado como un momento significativo para el recluso y su descendiente, dado que se encuentra privado de su libertad de forma preventiva.
La fiscal Melina Leiva se manifestó en contra de la petición, ya que el evento se llevaría a cabo en la casa de Claudia Aravena, esposa del implicado, donde cumple arresto domiciliario por el mismo hecho, según informó el portal del diario Jornada.
En este contexto, la jueza María Inés Bartels desestimó el permiso al argumentar que las limitaciones propias de la prisión domiciliaria son incompatibles con el evento en esa vivienda.
Lectura rápida
¿Qué solicitó Ricardo Fraga?
Pidió permiso para salir de la cárcel y asistir al cumpleaños de su hija.
¿Quién se opuso a la solicitud?
La fiscal Melina Leiva se manifestó en contra de la petición.
¿Qué argumento utilizó la jueza?
La jueza María Inés Bartels desestimó el permiso por incompatibilidad con la prisión domiciliaria.
¿Qué delito se le imputa a Fraga?
Se le imputa homicidio agravado por el asesinato de Yamil Axel Guajardo.
¿Dónde ocurrió el crimen?
El homicidio tuvo lugar en Puerto Madryn el 19 de octubre de 2024.
[Fuente: Noticias Argentinas]