Docentes de la UNR harán un paro de una semana y no habrá clases desde el lunes

FOTO: Coad resolvió una huelga desde el lunes 28 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre.

Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) realizarán un paro durante toda la próxima semana, por lo que no habrá clases entre el lunes 28 de septiembre y el viernes 2 de octubre en las facultades y escuelas dependientes de la casa de estudios.

La medida fue definida por Coad, el gremio que nuclea a los docentes universitarios de Rosario, y se enmarca en el conflicto por los salarios y el financiamiento de las universidades nacionales.

La decisión rosarina va más allá de la medida propuesta a nivel nacional por Conadu, donde se plantearon paros de entre 48 y 72 horas. Coad resolvió avanzar con una semana completa de huelga, en coincidencia con docentes de la Universidad Nacional de Córdoba y otras asociaciones de base.

La definición se produjo después de la consulta realizada entre los docentes de la UNR, de la que participaron casi 2.300 trabajadores. En esa votación, la alternativa más elegida había sido el paro por tiempo indeterminado, con el 50,81% de los votos.

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Reclamo por salarios y financiamiento

Uno de los ejes del conflicto es la recomposición salarial. Según Coad, el último incremento dispuesto por el Gobierno nacional fue del 3%, mientras el sector reclama una recuperación del 34% para compensar la pérdida del poder adquisitivo.

El gremio también exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795. El conflicto sumó en los últimos días un capítulo judicial: el juez federal Martín Cormick intimó al Estado nacional a cumplir en un plazo de cinco días con una medida cautelar vinculada a la aplicación de la norma.

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El rector de la UNR y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, sostuvo que la resolución judicial implica avanzar con una recomposición salarial superior al 30% y actualizar los programas de becas estudiantiles.

Desde Coad, sin embargo, ratificaron la continuidad de las medidas de fuerza hasta que se concrete una respuesta a los reclamos. Además del paro de la próxima semana, el sector mantiene una movilización prevista para el 15 de octubre.

La protesta docente se suma a las medidas que vienen llevando adelante los trabajadores no docentes de las universidades nacionales, en medio de un conflicto que continúa afectando el funcionamiento habitual de facultades y escuelas de la UNR.