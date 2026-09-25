Carla Dogliani estrena "Culpable", una comedia donde el público decide su destino en este juicio

FOTO: La actriz cordobesa invita al público a ser parte de un juicio en su nuevo espectáculo

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FOTO: La actriz cordobesa invita al público a ser parte de un juicio en su nuevo espectáculo

La actriz y humorista cordobesa Carla Dogliani atraviesa un nuevo desafío profesional con el estreno de “Culpable”, su próximo espectáculo teatral, que llegará el 8 de octubre al Quality de Córdoba.

La obra, dirigida por Gastón Mori y producida por Quality, propone una puesta diferente: el público ingresará a un juzgado construido a escala real, con puertas y paredes, y será parte activa de un juicio en el que se definirá el destino de la protagonista.

“Culpable” reúne a algunos de los personajes más reconocidos de Dogliani, como La Bicho, Janet y Norma Guardia, además de incorporar a un nuevo personaje: la actriz.

La historia plantea que uno de los personajes de Carla lleva a la actriz a la Justicia. A partir de allí, el público deja de ser un mero espectador y pasa a ocupar un lugar dentro del juicio, con un juez, un fiscal y un jurado popular integrado por personas de la sala.

La propuesta combina teatro, humor y recursos audiovisuales. Una pantalla permitirá mostrar lo que sucede detrás de escena, especialmente en una suerte de sala de espera donde se cruzan los distintos personajes interpretados por Dogliani.

“Logramos el efecto de la Matrix”, explicó la actriz al describir el mecanismo de la puesta, que permite que personajes interpretados por una misma persona parezcan encontrarse entre sí.

Uno de los mayores desafíos es la velocidad con la que Dogliani debe pasar de un personaje a otro. La actriz contó que los cambios están cronometrados y que el máximo previsto para uno de ellos es de aproximadamente un minuto y cuarenta segundos.

Para llegar preparada al estreno, realiza nueve horas semanales de ensayo, además del trabajo necesario para coordinar las escenas teatrales con el material audiovisual.

Más allá del humor, la obra propone una reflexión sobre la exigencia personal y la tendencia a juzgarse a uno mismo. La pregunta central gira en torno a la propia culpa: “¿De qué soy culpable? De exigirme, de querer controlar todo”, explicó Dogliani.

El estreno será el 8 de octubre en Quality, en Córdoba, y la intención es que el espectáculo continúe durante el verano con una gira por distintos puntos del país.

La agenda contempla presentaciones en el interior de Córdoba, con ciudades como Río Cuarto, San Francisco, Villa María, Corral de Bustos y Jesús María, además de fechas previstas en Mar del Plata y Buenos Aires.

En Mar del Plata, la presentación está prevista para enero en Vorterix, mientras que en Buenos Aires la obra llegará a Torcuato Tasso. También se encuentran en conversaciones nuevas funciones para Córdoba y Carlos Paz durante la temporada de verano.

“Culpable” representa así una nueva etapa para Dogliani, que lleva sus personajes más conocidos a una propuesta teatral en la que, esta vez, la última palabra la tendrá el público.

Entrevista de "Viva la Radio"