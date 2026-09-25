Francia triunfa sobre Turquía en la Nations League, pero Mbappé se retira por lesión

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) -- Francia logró un triunfo por 1 a 0 contra Turquía en su debut en la UEFA Nations League, sumando así sus primeros tres puntos. Sin embargo, el partido fue opacado por la lesión de Kylian Mbappé.

En una primera mitad poco dinámica, los locales intentaron generar peligro a través de Baris Yilmaz y Ferdi Kadioglu. Fue en los últimos cinco minutos antes del descanso cuando Les Bleus comenzaron a mostrar más intensidad.

Las intervenciones de Merih Demiral ante Ousmane Dembélé, una notable atajada de Ugurcan Çakir a un disparo de Michael Olise y un error de Adrien Rabiot tras una combinación con Rayan Cherki mantuvieron el marcador en cero para Francia.

En el segundo tiempo, la situación cambió cuando Olise asistió a Mbappé, quien marcó con un remate ajustado al palo. Sin embargo, en la misma jugada, el delantero sintió un fuerte dolor en su rodilla izquierda.

A pesar de su intento de seguir en el campo, Mbappé tuvo que abandonar el juego, incapaz de caminar con normalidad, lo que generó preocupación tanto en el equipo dirigido por Zinedine Zidane como en el Real Madrid, que aguarda los resultados de los estudios médicos.

En los momentos finales, Jules Koundé estuvo cerca de aumentar la ventaja, pero su disparo se estrelló en el poste. El arquero Mike Maignan también tuvo intervenciones clave para evitar el empate turco, destacándose ante un cabezazo de Ismail Yüksek y un tiro de Arda Güler, asegurando así el triunfo visitante.

En otro partido del grupo, Italia sufrió una derrota 2-0 ante Bélgica en el Estadio Olímpico de Roma, en lo que fue el partido número 900 de su historia internacional.

La selección belga dominó la primera mitad, logrando adelantarse gracias a Mika Godts. A pesar de que el arquero Gianluigi Donnarumma evitó un mayor castigo, el delantero Dodi Lukebakio sentenció el encuentro con un impresionante disparo en la segunda parte.