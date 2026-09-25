Putin asegura que Rusia no busca conflicto con Europa y analiza diálogo con Ucrania

Buenos Aires, 25 septiembre (NA) -- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este viernes que Moscú no está en preparación para un enfrentamiento militar con Europa, en medio de las advertencias de varios gobiernos europeos sobre una posible escalada del conflicto.

"Mucha gente en Europa sostiene que se espera una agresión por parte de la Federación Rusa y que, por lo tanto, deben prepararse para combates, para una guerra con Rusia", expresó Putin durante el Foro Internacional de la Cultura en San Petersburgo, según lo reportado por la Agencia Noticias Argentinas.

El mandatario subrayó: "Quiero enfatizar nuevamente que no nos estamos preparando para ningún tipo de combate con Europa".

Putin también mencionó que Rusia está considerando la posibilidad de reanudar las negociaciones directas con Ucrania, aunque condicionó esa decisión a los recientes ataques ucranianos que han impactado en territorio ruso.

En referencia a la ofensiva del 20 de septiembre, donde las autoridades rusas informaron sobre más de 1.600 drones dirigidos hacia diversas regiones del país, incluidos cientos que atacaron la zona de Moscú, el presidente ruso indicó que dicho ataque resultó en víctimas y daños significativos a la infraestructura, afectando incluso una refinería de petróleo.

"Respecto a las propuestas para reanudar las negociaciones, sí, todo está sobre la mesa y todo es posible, pero luego de todo lo que ha sucedido, reflexionaremos cuidadosamente sobre los pasos a seguir en respuesta", afirmó el jefe del Kremlin.

Putin también acusó a Kiev de intentar interferir en las elecciones legislativas rusas mediante ataques a objetivos relacionados con el proceso electoral. Previamente, el mandatario había comentado que las acciones ucranianas estaban obstaculizando los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de paz.

Las negociaciones entre Moscú y Kiev, mediadas por Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump, tuvieron varias rondas, pero no lograron resolver los principales desacuerdos.