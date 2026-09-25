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Las sanciones que acechan al Manchester City tras el fallo del tribunal independiente

El club británico fue declarado culpable en 114 de las 115 acusaciones de la Premier League por violaciones financieras. Las posibles sanciones van desde multas hasta el descenso.

25/09/2026 | 15:10Redacción Cadena 3

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Manchester City

FOTO: Manchester City

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Buenos Aires, 25 septiembre (NA) -- El Manchester City ha sido hallado culpable en 114 de las 115 acusaciones formuladas por la Premier League, tras comprobarse que incurrió en violaciones sistemáticas a las regulaciones financieras de la competición, según el medio estadounidense The Athletic.

El fallo del tribunal abarca faltas graves en la presentación de información contable, el encubrimiento de detalles sobre pagos a jugadores y entrenadores, así como múltiples infracciones a las normativas de Rentabilidad y Sostenibilidad y al Juego Limpio Financiero de la UEFA.

La dirección del club británico ha decidido mantener una postura defensiva y ha anunciado que iniciará un proceso inmediato de apelación ante este tribunal independiente, antes de que se apliquen las sanciones correspondientes.

Las posibles sanciones, de acuerdo con el reglamento, van desde reprimendas formales y multas económicas significativas hasta la quita efectiva de puntos en el torneo actual o de manera retroactiva. También se contempla la expulsión directa de la máxima categoría del fútbol inglés.

La investigación se centró en maniobras realizadas entre 2009 y 2018, un periodo crucial en el que el club logró conquistar tres ligas locales.

Desde que el Abu Dhabi United Group adquirió el club en 2008, Manchester City ha levantado un total de ocho Premier League, cuatro FA Cup y una Liga de Campeones.

En el pasado, la UEFA ya había impuesto una suspensión de dos años fuera de copas europeas, aunque esta fue anulada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo debido a la prescripción de los plazos legales.

En aquel caso, la única sanción que se mantuvo fue una sanción monetaria por la falta de cooperación del club durante las auditorías.

Actualmente, el equipo es dirigido por el italiano Enzo Maresca, quien asumió tras la salida de Pep Guardiola. En la presente temporada, la plantilla lidera la tabla de posiciones con un puntaje perfecto, después de un gasto significativo de 450 millones de libras en el último mercado de pases.

Entre las incorporaciones destacadas se encuentra la del argentino Enzo Fernández, adquirido por un monto récord de 125 millones de libras.

El panel independiente encargado del caso tomará una decisión final basándose en criterios de proporcionalidad, con el fin de evitar nulidades en instancias de apelación superiores.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con el Manchester City?
El club fue declarado culpable en 114 de 115 acusaciones de violaciones financieras por parte de la Premier League.

¿Cuáles son las posibles sanciones?
Las sanciones incluyen multas, quita de puntos y potencial expulsión de la Premier League.

¿Qué periodo abarcó la investigación?
La investigación se centró en las actividades del club entre 2009 y 2018.

¿Quién dirige actualmente al equipo?
El equipo es dirigido por Enzo Maresca tras la salida de Pep Guardiola.

¿Qué logros ha tenido el club?
Desde 2008, el Manchester City ha ganado ocho Premier League, cuatro FA Cup y una Liga de Campeones.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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