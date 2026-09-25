Un nuevo hallazgo revela que la Tierra se está desgarrando en el Pacífico Noroeste

Un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Luisiana logró captar imágenes de una zona de subducción frente a la costa de Vancouver que se encuentra en proceso de desgajarse. Este descubrimiento sugiere que los sistemas tectónicos masivos pueden morir de manera fragmentada, en lugar de colapsar de una sola vez. La investigación, publicada en Science Advances, podría ayudar a explicar fragmentos de placas antiguas y la actividad volcánica en la región, así como el impacto de las fallas ocultas en Cascadia sobre futuros terremotos.

Las zonas de subducción se forman cuando una placa tectónica se hunde bajo otra, lo que provoca algunos de los terremotos más grandes del planeta y erupciones volcánicas. Sin embargo, hasta ahora, los científicos habían tenido pocas oportunidades de observar cómo estos sistemas alcanzan el final de su ciclo de vida. El estudio muestra que la zona de subducción de Cascadia se está rompiendo en fragmentos, en lugar de un colapso repentino.

Según el geólogo Brandon Shuck, autor principal del estudio, "iniciar una zona de subducción es como intentar empujar un tren cuesta arriba; se requiere un gran esfuerzo. Pero una vez que se mueve, es como si el tren corriera cuesta abajo, imposible de detener. Terminarlo requiere algo dramático, como un accidente de tren". Los científicos creen que están observando este proceso en Cascadia.

En la zona frente a Vancouver, las placas Juan de Fuca y Explorer se están hundiendo lentamente bajo la placa norteamericana. Para estudiar esta área, los investigadores combinaron registros sísmicos con imágenes de reflexión sísmica, una técnica similar a la ecografía médica. Durante el Experimento de Imágenes Sísmicas de Cascadia (CASIE21) en 2021, un barco envió ondas sonoras al fondo del océano y una sonda de 15 kilómetros grabó las señales de regreso.

El análisis de estos ecos permitió a los científicos crear imágenes detalladas de las estructuras bajo el lecho marino. Se identificaron grandes fallas y fracturas que atraviesan la placa hundiéndose, revelando áreas donde la placa parece estar rompiéndose activamente. "Es la primera vez que tenemos una imagen clara de una zona de subducción atrapada en el acto de morir", afirmó Shuck.

Los investigadores observaron varios desgarrones en la placa oceánica, siendo uno de los más significativos un desplazamiento donde parte de la losa ha caído aproximadamente cinco kilómetros. La actividad sísmica en la zona proporciona más pistas sobre este fenómeno. A lo largo de un desgarrón de 75 kilómetros, algunas secciones continúan produciendo terremotos, mientras que otras han quedado inusualmente quietas. Esto indica que una parte de la placa ya se ha separado, y esa área se está expandiendo gradualmente.

Los científicos sugieren que la zona de subducción no falla en un solo evento, sino que se apaga a través de una serie de rupturas más pequeñas, un proceso que describen como "terminación episódica". Este descubrimiento podría ayudar a resolver antiguos misterios tectónicos en otras partes del mundo, como los fragmentos de la placa Farallon frente a Baja California, que sugieren que no desaparecieron de una sola vez.

El desgajamiento de cada sección puede tomar millones de años, pero en conjunto, estos episodios pueden llevar al final de toda una zona de subducción. La ruptura de una placa puede también alterar la actividad volcánica al permitir que material más caliente del manto ascienda hacia la superficie.

Los hallazgos plantean preguntas sobre cómo estos desgarrones pueden afectar futuros terremotos en el Pacífico Noroeste. Los investigadores buscan entender si un gran terremoto podría continuar propagándose a través de una de estas rupturas o si las secciones dañadas de la placa podrían alterar la trayectoria de una ruptura. Sin embargo, enfatizan que este descubrimiento no cambia significativamente el peligro sísmico de Cascadia en una escala humana, ya que la ruptura observada se está desarrollando a lo largo de millones de años.