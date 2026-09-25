Seis medallas para Rosario en la penúltima jornada de los Juegos Suramericanos

FOTO: Los deportistas rosarinos consiguieron un oro, tres platas y dos bronces este viernes.

Rosario volvió a tener una jornada con fuerte presencia en el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En el penúltimo día de competencia, los representantes de la ciudad consiguieron seis medallas: una de oro, tres de plata y dos de bronce.

El resultado más destacado llegó en el tenis. Luisina Giovannini, junto a Jazmín Ortenzi, se consagró campeona en dobles femenino después de derrotar en la final a las chilenas Jimar Gerald y Antonia Vergara por 6-2 y 6-4. El partido se disputó en el Óvalo del Hipódromo de Rosario.

FOTO: Luciano Ambrogi obtuvo la medalla de plata en dobles mixto.

En la misma disciplina, Luciano Ambrogi obtuvo la medalla de plata en dobles mixto junto a Luciana Moyano. La dupla argentina perdió la definición frente a los chilenos Fernanda Labraña y Matías Soto por 6-3 y 6-2.

Ambrogi, además, llegó hasta las semifinales del cuadro individual masculino, instancia en la que fue superado por el también argentino Lautaro Midón por 6-3 y 7-6 (7). Este sábado tendrá la posibilidad de sumar otra medalla cuando dispute el encuentro por el bronce.

Plata en fútbol y bronce en atletismo

FOTO: Franco Domínguez Ávila fue titular en la selección argentina que enfrentó a Paraguay.

El fútbol masculino aportó otra presea para la delegación local. Franco Domínguez Ávila fue titular en la selección argentina que enfrentó a Paraguay en la final disputada en el estadio Marcelo Bielsa.

Luego del empate 0-0 durante el tiempo reglamentario, el conjunto paraguayo se impuso 5-4 en la definición por penales, por lo que Argentina terminó con la medalla de plata.

También hubo festejo rosarino en atletismo. Guillermina Cossio integró el equipo argentino de la posta 4x400 metros que finalizó tercero, detrás de Colombia y Brasil, y se quedó con la medalla de bronce. Previamente, la atleta había terminado cuarta en la posta 4x100 femenina.

FOTO: Guillermina Cossio integró el equipo argentino de la posta 4x400 metros que finalizó tercero.

La cosecha se completó con una actuación doble de Alma Pueyo López en tiro con arco. La rosarina consiguió la plata junto a Esteban Silva en recurvo por equipos mixtos, tras perder 6-0 frente a Brasil en la final.

Más tarde, Pueyo López volvió al podio al vencer 6-0 a la brasileña Isabelle Estevez y obtener el bronce en recurvo individual femenino. Así, terminó el viernes con dos preseas.

Las chances rosarinas para el último día

Los Juegos Suramericanos tendrán este sábado su jornada final y Rosario contará con nuevas posibilidades de sumar medallas.

En el Invencible Centro Acuático Provincial, Argentina jugará las finales femenina y masculina de polo acuático, ambas frente a Brasil. A las 12 será el turno de las mujeres, con las rosarinas Carla Comba, Cora Masip, Maitena Romano y Nahir Stegmayer.

A las 14.30 jugará el seleccionado masculino, que contará con Lautaro Camino, Esteban Corsi, Tomás Echenique, Tomás Galimberti, Ignacio Setti y Tomás Tilatti.

También a las 10.30 habrá dos oportunidades de bronce. Robertino Pezzota competirá con el equipo argentino masculino de squash frente a Brasil, en la Nave C de La Rural, mientras que Luciano Ambrogi enfrentará al venezolano John Echeverría por el tercer puesto del individual masculino de tenis en el Óvalo del Hipódromo.

Será el último capítulo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con varios deportistas de Rosario todavía en carrera por cerrar la competencia en el podio.