Cerúndolo no pudo ante Ruud y el equipo Resto del Mundo pierde en la Laver Cup

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) - Francisco Cerúndolo cayó 6-7(4), 6-4 y 10-8 ante el noruego Casper Ruud en su debut en la Laver Cup. El argentino, que defendió los colores del equipo Resto del Mundo bajo la dirección de Andre Agassi, no logró sumar el primer punto ante el equipo europeo, que ahora lidera el torneo con una ventaja de 3 a 1.

El encuentro comenzó de manera muy equilibrada, llevando el primer set a un tie break que terminó 7 a 4 en favor de Ruud. En el segundo set, Cerúndolo, actual número 22 del mundo, logró imponerse 6-4 sobre el 17 del ranking ATP.

No obstante, el partido se decidió en el match tiebreak, una modalidad introducida en esta competencia por su fundador, Roger Federer. Cerúndolo tuvo tres oportunidades de ganar, pero no pudo concretar ninguna, y finalmente perdió 10-8.

El match tiebreak permite que, en caso de empate en sets, se juegue un tercer set en forma de tiebreak, donde el primer jugador en alcanzar diez puntos con una diferencia mínima de dos gana el partido.

En esta primera jornada de la Laver Cup, Europa se impone 3 a 1 frente a Resto del Mundo. Además del partido de Cerúndolo, se disputaron otros tres encuentros. En uno de ellos, Rafael Jódar (España) superó 6-2, 6-3 a Aleksandr Búblik (Kazajistán), mientras que Brandon Nakashima (Estados Unidos) venció 6-1, 3-6 y 10-7 a Jakub Mensik (República Checa), logrando el único punto para Resto del Mundo.

En la modalidad de dobles, Mensik y Carlos Alcaraz (España) derrotaron a Bublik y Taylor Fritz (Estados Unidos) con un marcador de 6-4, 6-4.