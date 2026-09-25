FOTO: La Corte Suprema ordena investigar a Matías Garfunkel por denuncia de su ex abogado

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) – La Corte Suprema de Justicia ha decidido que la justicia federal se encargue de investigar una denuncia presentada por el abogado Adolfo Alejandro Verra contra su ex cliente, el empresario Matías Garfunkel, relacionada con el manejo de obras de arte que estaban bajo su custodia.

La resolución de la Corte se fundamenta en un dictamen de la Procuración General de la Nación, donde se menciona que Garfunkel había presentado ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N.° 1 una serie de licencias de exportación emitidas por el Ministerio de Cultura de la Nación.

Este tribunal estaba investigando a Garfunkel por presunto contrabando de obras de arte. Según el documento, el empresario alegó ser poseedor de buena fe de esas piezas.

Por otro lado, Verra argumentó que la información proporcionada por Garfunkel era falsa, indicando que este solo era depositario de las obras, designado en el contexto de una causa civil, lo que limitaba su capacidad para disponer libremente de esos bienes.

La causa civil se originó a raíz de un reclamo de Verra contra Garfunkel por el pago de honorarios relacionados con su representación durante el primer divorcio del empresario con Mariana Gersztein.

En ese expediente, la justicia había dispuesto el embargo de las obras de arte y designó a Garfunkel como depositario judicial. En este marco, Verra presentó la denuncia penal contra su excliente.

Inicialmente, la denuncia fue recibida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 62, que, a solicitud del fiscal, envió el expediente a la justicia federal al considerar que los hechos podrían haber afectado al Estado Nacional a través del Ministerio de Cultura.

El Juzgado Federal N.° 6 asumió el caso, solicitó informes y posteriormente rechazó la competencia, considerándola prematura. Ante este conflicto, y basándose en el dictamen de la Procuración General, la Corte Suprema determinó que la investigación debe ser llevada a cabo por la justicia federal.