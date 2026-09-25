FOTO: Cuidar el corazón está en tus manos: cómo participar del Primer Congreso de Pacientes con entrada libre y gratuita

Buenos Aires, 25 septiembre (NA) — Bajo la premisa de que el cuidado del corazón está en manos de cada individuo, la Fundación de la Sociedad Argentina de Cardiología anunció la realización del 1.º Congreso de Pacientes, un encuentro pionero concebido para transformar la salud cardiovascular en la Argentina. La cita de gran relevancia comunitaria se desarrollará el viernes 16 de octubre en el predio de La Rural de Palermo, en el marco del Congreso SAC.26, con entrada libre y gratuita previa inscripción.

Con el firme propósito de tender un puente directo entre la medicina especializada y la vida cotidiana, este evento inaugural rompe con el formato de las jornadas académicas tradicionales para proponer una experiencia dinámica, interactiva y accesible. A lo largo de siete sesiones temáticas conducidas por destacados profesionales, la propuesta ofrecerá talleres prácticos, clases de cocina en vivo, demostraciones de ejercicios adaptados, trivias participativas y herramientas concretas de prevención y bienestar.

Un compromiso integral con el autocuidado

Desde la organización destacan que la salud cardiovascular abarca mucho más que una consulta médica formal, ya que comprende las emociones, las decisiones de compra, la alimentación consciente y el movimiento corporal diario. Para abordar estos pilares, el congreso convoca a referentes nacionales de la medicina, la nutrición y la actividad física, quienes disertarán en un lenguaje claro y libre de tecnicismos para fomentar la adopción de hábitos saludables y el autocuidado sostenido.

La convocatoria se encuentra abierta a toda la comunidad, especialmente dirigida tanto a pacientes y familiares que buscan información rigurosa, contención y pautas sencillas para su rutina, como al público general interesado en prevenir enfermedades y promover un estilo de vida activo y pleno.

Programa de sesiones y referentes destacados

El desarrollo de las actividades contemplará los siguientes ejes temáticos y especialistas:

Mujer (Hormonas y Salud Cardiovascular): Conversatorio sobre prevención, salud femenina e impacto hormonal a cargo de la Dra. Mónica Basara y la Dra. Blanca Campostrini, bajo la coordinación de la Dra. Bibiana Rubilar.

Factores de Riesgo: Debate sobre medicina digital e inteligencia artificial con el Dr. Federico Cintora, sumado a la presentación de "Los 5 innegociables" a cargo del Dr. Ricardo Iglesias, coordinados por la Dra. Karen Waisten y el Dr. Luciano De Stefano.

Alimentación (Nutrición Real): Taller práctico de cocina saludable orientado a derribar mitos nutricionales, dictado por la chef Felicitas Pizarro y expertas en nutrición, con la coordinación de la Lic. Luciana Valeiras y la Lic. Cecilia Enriquez.

Longevidad (La Nueva Longevidad): Charla magistral sobre trabajo, vínculos y sexualidad activa encabezada por el Dr. Jorge Tartaglione, el Dr. Diego Bernardini y el Dr. Alberto Cormillot, bajo la coordinación de la Dra. Soledad Palacio.

Ejercicio (El movimiento como medicina): Demostración de test de resistencia en vivo y ejercicios prácticos adaptados para la vida diaria a cargo del Dr. Gonzalo Díaz Babio, la Dra. Alejandra Angrisani y el kinesiólogo Sergio Verón, con la coordinación del Dr. Matías Rodríguez Granillo y la Dra. Laura Flores.

Obesidad (Más que la balanza): Abordaje integral sobre salud metabólica, peso y bienestar emocional dictado por la Dra. Virginia Busnelli, bajo la coordinación de la Dra. Carolina Salvatori.

Mindfulness (El protagonista sos vos): Sesión enfocada en la gestión del estrés y cierre con una práctica de meditación en vivo para alcanzar un corazón en calma, a cargo del Dr. Omar Prieto, el Dr. Julio Giorgini y la Dra. Emilia Arrighi, representantes de la Universidad del Paciente y la Familia.