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Balcarce reinaugura el autódromo "Juan Manuel Fangio" tras 15 años de inactividad

Se realizaron diversas obras para que vuelva a albergar carreras tras quince años. El gobernador Kicillof encabezó el acto.

25/09/2026 | 21:32Redacción Cadena 3

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El autódromo de Balcarce albergará competencias después de 15 años.

FOTO: El autódromo de Balcarce albergará competencias después de 15 años.

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Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) -- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lideró este viernes la inauguración de las obras de reacondicionamiento del autódromo "Juan Manuel Fangio" en Balcarce, después de quince años sin actividad.

Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el intendente local, Esteban Reino; el presidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), Hugo Mazzacane, y el presidente de la Fundación Fangio, Juan José Carli.

En su discurso, Kicillof destacó: "Estamos cumpliendo un sueño para la provincia de Buenos Aires, que tiene una rica tradición automovilística y que se estaba privando de un espacio emblemático: este autódromo no solo es un monumento al deporte, sino también un motor para la economía de Balcarce".

El gobernador añadió: "Realizamos una inversión muy importante, que requería gran exigencia técnica, pero sobre todo una fuerte decisión política de avanzar: no podíamos permitir que un predio histórico como este permaneciera abandonado".

Con un total de 3.314 millones de pesos invertidos, se llevaron a cabo obras como la redefinición del trazado, la ampliación de zonas de escape, y mejoras en defensas y asistencias de seguridad; además de trabajos en boxes, tribunas, accesos y el sector de prensa, lo que facilitará el regreso de diversas categorías del automovilismo nacional.

Este autódromo, conocido anteriormente como La Barrosa e inaugurado en enero de 1972, es famoso por su entorno natural y los desniveles que permiten a los espectadores disfrutar de las carreras desde la ladera de las sierras.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Quién inauguró el autódromo?
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue quien encabezó la inauguración.

¿Cuánto tiempo estuvo inactivo el autódromo?
El autódromo "Juan Manuel Fangio" estuvo inactivo durante quince años.

¿Qué tipo de obras se realizaron?
Se realizaron obras de reacondicionamiento, incluyendo la redefinición del trazado y mejoras de seguridad.

¿Cuál fue la inversión total?
La inversión total para las obras fue de 3.314 millones de pesos.

¿Cuándo fue inaugurado originalmente el autódromo?
El autódromo fue inaugurado en enero de 1972.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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