Central realizó su último entrenamiento en Santiago del Estero antes de la final con Estudiantes

FOTO: El Canalla buscará sumar un nuevo título ante el Pincha.

Rosario Central realizó este viernes su último entrenamiento en Santiago del Estero y quedó listo para enfrentar este sábado a Estudiantes de La Plata por la final de la Supercopa Internacional.

El plantel conducido por Jorge Almirón completó la preparación en territorio santiagueño y luego quedó concentrado a la espera del encuentro, que comenzará a las 16 en el estadio Único Madre de Ciudades.

Central llegó a esta instancia como ganador de la Tabla Anual 2025, mientras que Estudiantes obtuvo su lugar por haberse consagrado en el Trofeo de Campeones 2025.

FOTO: El partido comenzará a las 16 en el estadio Único Madre de Ciudades. (Cadena 3)

Las bajas que deberá cubrir Almirón

El Canalla afrontará la final con ausencias importantes. Jaminton Campaz y Vicente Pizarro no estarán disponibles por sus convocatorias a las selecciones de Colombia y Chile, respectivamente, mientras que Alan Rodríguez quedó afuera por una lesión muscular.

Las bajas obligaron al cuerpo técnico a trabajar durante la semana en diferentes alternativas para completar la formación que buscará quedarse con la copa.

Otro de los puntos que generó expectativa en la previa pasa por el arco. Axel Werner apareció como alternativa a Jeremías Ledesma durante los últimos partidos y Almirón deberá terminar de definir quién estará desde el inicio frente al Pincha.

Central llega a la final después de una semana en la que toda la atención estuvo puesta en la recuperación física del plantel y en la preparación de un partido que puede darle otra estrella.

FOTO: Ángel Di María. (Cadena 3)

Todo listo para la definición

El encuentro se disputará este sábado 26 de septiembre desde las 16, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Darío Herrera será el árbitro principal de la final.

En paralelo, miles de hinchas de Central comenzaron a trasladarse hacia Santiago del Estero. El operativo dispuesto para los simpatizantes auriazules estableció la salida de los micros desde la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria y un corredor específico por autopista Rosario-Santa Fe, Ruta 19 y Ruta 34.

Con el último entrenamiento cumplido, Central ya quedó concentrado y a la espera de Estudiantes, en un partido que pondrá en juego la Supercopa Internacional.