Milei y Kicillof: esquizofrenia por 3 en Nueva York

Por Adrián Simioni

Pónganse por un momento en el lugar de los fondos de inversión que, desde Manhattan, evalúan si apuestan por la Argentina o si renuevan sus préstamos. Escuchan a Javier Milei anunciar que se vienen inversiones y presentar al país como una nueva tierra prometida.

Unos metros más allá, Axel Kicillof describe una economía en crisis desde la llegada del Presidente y habla de un fracaso económico, incluso de una catástrofe. ¿Con cuál de las dos Argentinas deberían quedarse?

La distancia entre ambos diagnósticos sería esperable en una disputa política. El problema es que Milei y Kicillof aparecen como dos figuras con posibilidades de disputar la próxima presidencia. Ante una misma comunidad de negocios, uno promete un futuro extraordinario y el otro advierte sobre un derrumbe. Esa es la primera contradicción que llega a Nueva York.

La segunda surge del propio discurso de Milei. Después de hablar de la tierra prometida, advierte que, si un futuro gobierno opositor rompe la regla monetaria, tendrá que enfrentar una crisis.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Su argumento es que nadie se animaría a hacerlo por el costo que pagaría. Pero a un inversor le interesa, ante todo, saber si esa crisis puede ocurrir, independientemente de quién deba asumir sus consecuencias. La promesa de estabilidad queda atada a la continuidad de una decisión política que Milei no puede garantizar por sí solo.

La tercera contradicción aparece en el mensaje de Kicillof. En público habla de catástrofe. Sin embargo, según cronistas que siguieron sus contactos con fondos y empresas estadounidenses, en reuniones privadas habría asegurado que la provincia de Buenos Aires cumplirá sus próximos vencimientos de deuda y que su funcionamiento está garantizado. No hay grabaciones de esos encuentros y los dichos se conocen por esos relatos.

¿Cómo se concilia el diagnóstico de una catástrofe nacional con la tranquilidad financiera que, según esos relatos, transmite el gobernador de la provincia donde vive cerca del 40% de los argentinos?

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Para la Argentina, esa confusión tiene un costo posible. Si los acreedores no renuevan los vencimientos, el Gobierno debe conseguir los dólares para pagarlos. Y si necesita comprar esas divisas con pesos, puede aumentar la presión cambiaria e inflacionaria. Por eso importa lo que los dirigentes dicen ante quienes deben decidir si prestan, invierten o esperan.

Entre la tierra prometida, la catástrofe y las garantías que cada dirigente ofrece o pone en duda, los inversores reciben tres señales difíciles de compatibilizar. Parafraseando a Chiqui Tapia: Argentina, no la entenderías.