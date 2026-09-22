La hipocresía de no aplicar la ley: el fallo de una jueza que confunde su rol
22/09/2026 | 13:08Redacción Cadena 3
FOTO: Laura De Marinis, la jueza de la polémica.
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Ahora país
La Usina de Justicia da lugar para analizar a fondo un fallo atravesado por lo que entiendo como una profunda hipocresía: la de aquellos que dicen proteger a los menores que delinquen pero, en realidad, hacen exactamente lo contrario.
En su resolución, la doctora argumenta que "como adultos no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos", justificando que la sociedad los dejó al desamparo en su primera infancia y no les brindó una figura normativa para constituirse como sujetos responsables.
La jueza termina culpando a toda la sociedad, esta sociedad desigual con todos los problemas que conocemos. Pero cabría preguntarle al tipo que no llega a fin de mes y no sale a chorear, o a ese papá que paga como sea la educación de su hijo porque sabe que el estudio es lo único que le va a servir para la vida. Todos convivimos con personas que, a pesar de haber sufrido desamparo de pequeñas, no van a delinquir.
La contradicción más grande de la magistrada es creer que liberando al menor en el mismo contexto que lo llevó a delinquir algo va a cambiar, cuando no va a cambiar absolutamente nada. La ley debería ser una oportunidad para intentar ayudar y proteger a esos chicos para que no sigan el camino del delito. Si continúan por esa vía, las historias las relatamos todos los días: primero es un celular, después la entrada a una casa y luego un robo a mano armada.
Si a la doctora tanto le interesa, ¿por qué no se lo lleva a su casa, convive con sus hijos y le enseña algo?
En estos momentos tan difíciles por la inseguridad en la Argentina, resulta insostenible responsabilizar al ciudadano que vive tras las rejas, que ya no puede salir a determinada hora y que cumple con las leyes. Doctora, si usted no quiere cumplir con la ley, hágase legisladora, vaya al Congreso, propóngalo y cámbiela; pero su rol actual es hacer cumplir la ley.
Se olvidó de que es jueza, de que tiene que aplicar la norma y no creerse por encima de ella. Quienes compartimos esta comunidad pagamos impuestos y cumplimos un montón de leyes —nos agraden o no— porque elegimos vivir en sociedad. Usted tiene un rol central en ella: hacer cumplir la ley, no ponerse por encima de ella.
Lectura rápida
¿Qué se analiza en el artículo? Se analiza un fallo de una doctora que se considera hipócrita por proteger a los menores delincuentes, mientras se ignoran las consecuencias para la sociedad.
¿Quién es la protagonista del fallo? La protagonista es una doctora que argumenta que los menores no deben ser castigados por las fallas de la sociedad.
¿Cuándo se menciona la situación actual? Se menciona la situación actual de inseguridad en la Argentina como un contexto crítico para discutir el fallo.
¿Dónde se sugiere que debe actuar la doctora? Se sugiere que la doctora debería actuar en el Congreso si no está de acuerdo con la ley.
¿Por qué es importante el cumplimiento de la ley? Es importante porque la sociedad paga impuestos y cumple leyes, y espera que las autoridades también lo hagan.