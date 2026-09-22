La hipocresía de no aplicar la ley: el fallo de una jueza que confunde su rol

Por Rodolfo Barili

La Usina de Justicia da lugar para analizar a fondo un fallo atravesado por lo que entiendo como una profunda hipocresía: la de aquellos que dicen proteger a los menores que delinquen pero, en realidad, hacen exactamente lo contrario.

En su resolución, la doctora argumenta que "como adultos no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos", justificando que la sociedad los dejó al desamparo en su primera infancia y no les brindó una figura normativa para constituirse como sujetos responsables.

La jueza termina culpando a toda la sociedad, esta sociedad desigual con todos los problemas que conocemos. Pero cabría preguntarle al tipo que no llega a fin de mes y no sale a chorear, o a ese papá que paga como sea la educación de su hijo porque sabe que el estudio es lo único que le va a servir para la vida. Todos convivimos con personas que, a pesar de haber sufrido desamparo de pequeñas, no van a delinquir.

La contradicción más grande de la magistrada es creer que liberando al menor en el mismo contexto que lo llevó a delinquir algo va a cambiar, cuando no va a cambiar absolutamente nada. La ley debería ser una oportunidad para intentar ayudar y proteger a esos chicos para que no sigan el camino del delito. Si continúan por esa vía, las historias las relatamos todos los días: primero es un celular, después la entrada a una casa y luego un robo a mano armada.

Si a la doctora tanto le interesa, ¿por qué no se lo lleva a su casa, convive con sus hijos y le enseña algo?

En estos momentos tan difíciles por la inseguridad en la Argentina, resulta insostenible responsabilizar al ciudadano que vive tras las rejas, que ya no puede salir a determinada hora y que cumple con las leyes. Doctora, si usted no quiere cumplir con la ley, hágase legisladora, vaya al Congreso, propóngalo y cámbiela; pero su rol actual es hacer cumplir la ley.

Se olvidó de que es jueza, de que tiene que aplicar la norma y no creerse por encima de ella. Quienes compartimos esta comunidad pagamos impuestos y cumplimos un montón de leyes —nos agraden o no— porque elegimos vivir en sociedad. Usted tiene un rol central en ella: hacer cumplir la ley, no ponerse por encima de ella.