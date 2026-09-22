Informalidad récord: "Este tipo de empleo refugio paga muchísimo menos que el empleo formal"

La informalidad laboral alcanzó niveles récord en Argentina y el mercado de trabajo atraviesa un proceso marcado por la caída sostenida del empleo formal y el crecimiento de ocupaciones informales. Federico Pastrana, magíster en Economía, director de CP Consultores y especialista en macroeconomía, precios y mercado laboral, explicó que se trata de un fenómeno que se profundizó especialmente durante los últimos dos años.

Pastrana señaló que la informalidad no es un problema nuevo para la economía argentina, pero advirtió que su crecimiento reciente es significativamente mayor al registrado una década atrás. “La economía argentina viene teniendo informalidad laboral más alta que en décadas pasadas, sobre todo a partir de los períodos de estancamiento económico que sufre frecuentemente”, explicó, y remarcó que en los últimos dos años se produjo un incremento “muy, muy grande” de los trabajadores que se desempeñan fuera de la formalidad.

Uno de los principales factores detrás de este escenario es la pérdida consecutiva de puestos registrados en el sector privado. “Hace 12 meses que el empleo formal cae sin parar”, sostuvo Pastrana, quien describió un mercado en el que las empresas privadas vienen reduciendo sus planteles de manera sostenida. La consecuencia es que trabajadores que contaban con salarios y derechos laborales asociados al empleo registrado deben buscar nuevas alternativas para generar ingresos.

En ese contexto aparece lo que el economista definió como un “empleo refugio”, principalmente a través del cuentapropismo informal y de las plataformas digitales. Actividades como el reparto de productos o el transporte de pasajeros permiten acceder rápidamente a una fuente de ingresos, sin los requisitos que históricamente implicaban determinadas ocupaciones. “En las encuestas aparece un crecimiento muy grande de cuentapropismo informal y también de cuentapropismo formal, que es una cosa minoritaria”, explicó.

Sin embargo, Pastrana advirtió que esa transformación tiene un fuerte impacto sobre los ingresos de los trabajadores. Según señaló, los empleos que funcionan como alternativa ante la pérdida del trabajo formal suelen tener remuneraciones considerablemente menores y carecen de derechos como vacaciones pagas, licencias por enfermedad o indemnizaciones. “Todo este empleo refugio paga muchísimo menos que ese empleo formal”, afirmó, y vinculó este fenómeno con una caída de los ingresos que no siempre queda reflejada en los indicadores tradicionales del mercado laboral.

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Consultado sobre si este proceso puede interpretarse como una flexibilización laboral de hecho, Pastrana sostuvo que efectivamente existe una transformación en esa dirección. “Hay una flexibilización de hecho porque aumenta el cuentapropismo”, explicó, aunque destacó que el contexto actual tiene una particularidad: mientras crecen las ocupaciones más flexibles, también se registra una reducción del empleo formal producto del achicamiento de empresas y actividades productivas.

Respecto de la reforma laboral, el especialista planteó que una modificación normativa por sí sola no genera puestos de trabajo. “Las reformas laborales no crean empleo. Las reformas no crean empleo por sí solas. Generan condiciones”, afirmó. En su análisis, si el contexto macroeconómico está marcado por una demanda interna deprimida y pocas perspectivas de crecimiento, las empresas no tienen incentivos suficientes para ampliar sus planteles, especialmente las pequeñas y medianas empresas, que tienen un peso importante en la generación de empleo.

El crecimiento de la informalidad también plantea un problema para el sistema previsional. Ante la pregunta sobre quién financiará las jubilaciones en los próximos años si una proporción cada vez mayor de trabajadores no realiza aportes, Pastrana fue contundente: “El futuro ya llegó”. Según explicó, la desfinanciación del sistema previsional ya está ocurriendo y se vincula con la pérdida de empleo formal y con el deterioro de los ingresos de los trabajadores.

El economista sostuvo además que “no hay ningún sistema previsional que aguante una caída del empleo formal consecutiva” y consideró indispensable que la economía vuelva a crecer para generar las condiciones que permitan sostener los salarios y las cuentas fiscales. En ese escenario, advirtió sobre una combinación particularmente compleja: reformas que pueden aumentar la flexibilidad laboral mientras, simultáneamente, se produce una reestructuración y un achicamiento de numerosas actividades económicas.

El debate se completa con una informalidad que ronda el 45% y que, según el análisis planteado durante la entrevista, representa un desafío de largo plazo para Argentina. El crecimiento del empleo no registrado implica menos aportes al sistema de seguridad social y dificulta la sostenibilidad previsional. La discusión, por lo tanto, excede la reforma laboral y alcanza también al sistema tributario y previsional, al financiamiento de la seguridad social y a las condiciones necesarias para que las empresas vuelvan a contratar trabajadores de manera formal.

Entrevista de Hernán Funes.