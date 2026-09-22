Principio de incendio en un bar del centro de Rosario: evacuaron a clientes y trabajadores

FOTO: El fuego se originó en el local de Maipú y Córdoba.

Un principio de incendio se registró este martes en el bar Blackford, ubicado en la esquina de Maipú y Córdoba, en pleno centro de Rosario. Bomberos, personal del SIES y policías trabajaron en el lugar y el fuego fue controlado.

Clientes y trabajadores fueron evacuados del establecimiento, mientras al menos una moza recibió atención médica por la exposición al humo. El tránsito permaneció interrumpido por Maipú desde Rioja durante el operativo.

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