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Principio de incendio en un bar del centro de Rosario: evacuaron a clientes y trabajadores

El fuego se originó en el local de Maipú y Córdoba y fue sofocado por bomberos; una moza recibió asistencia por inhalación de humo y el tránsito quedó interrumpido en la zona.

22/09/2026 | 13:18Redacción Cadena 3 Rosario

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El fuego se originó en el local de Maipú y Córdoba.

FOTO: El fuego se originó en el local de Maipú y Córdoba.

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Un principio de incendio se registró este martes en el bar Blackford, ubicado en la esquina de Maipú y Córdoba, en pleno centro de Rosario. Bomberos, personal del SIES y policías trabajaron en el lugar y el fuego fue controlado.

Clientes y trabajadores fueron evacuados del establecimiento, mientras al menos una moza recibió atención médica por la exposición al humo. El tránsito permaneció interrumpido por Maipú desde Rioja durante el operativo.

Noticia en desarrollo...

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un principio de incendio en el bar Blackford.

¿Quiénes intervinieron? Bomberos, personal del SIES y policías.

¿Cuándo sucedió? Este martes.

¿Dónde tuvo lugar el incidente? En el bar Blackford, en la esquina de Maipú y Córdoba, Rosario.

¿Por qué se interrumpió el tránsito? Debido al operativo de control del incendio.

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