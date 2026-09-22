Choque entre una moto y un camión: hay demoras en Circunvalación
El conductor del rodado menor recibió atención por politraumatismos, mientras que el camionero resultó ileso.
22/09/2026 | 13:01Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La avenida Circunvalación de Rosario.
Un motociclista chocó contra un camión en avenida Circunvalación, a la altura de uno de los accesos hacia Ovidio Lagos y la Ruta Provincial 18. El conductor de la moto 110 presenta politraumatismos y recibió atención por parte del personal médico del SIES.
El camionero está ileso. El siniestro generó importantes demoras sobre Circunvalación, en un horario de alta circulación, mientras se intentan establecer las causas del impacto.
Noticia en desarrollo...
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un motociclista chocó contra un camión en avenida Circunvalación.
¿Quiénes están involucrados? El motociclista y el camionero, siendo el primero quien presenta politraumatismos.
¿Cuándo sucedió? En un horario de alta circulación, aunque no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde sucedió el accidente? En avenida Circunvalación, a la altura de Ovidio Lagos y la Ruta Provincial 18.
¿Por qué se generaron demoras? Debido al siniestro, que causó importantes demoras en la circulación.