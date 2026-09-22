Choque entre una moto y un camión: hay demoras en Circunvalación

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Un motociclista chocó contra un camión en avenida Circunvalación, a la altura de uno de los accesos hacia Ovidio Lagos y la Ruta Provincial 18. El conductor de la moto 110 presenta politraumatismos y recibió atención por parte del personal médico del SIES.

El camionero está ileso. El siniestro generó importantes demoras sobre Circunvalación, en un horario de alta circulación, mientras se intentan establecer las causas del impacto.

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