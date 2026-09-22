"Homicidio verbal": las fuertes revelaciones del hermano de Lady Di sobre la familia real

El conde Charles Spencer, hermano menor de Diana, publicó este martes en todo el mundo su nuevo libro de memorias, Swan Song: Diana, My Sister (El canto del cisne: Diana, mi hermana), una obra en la que reconstruye episodios de la vida de la princesa y expone su propia mirada sobre la familia real británica.

Publicado en 12 idiomas, el libro llega a las librerías después de una serialización del Daily Mail que anticipó algunas de sus principales revelaciones. Spencer, de 62 años, sostiene que se trata de “un relato honesto” y asegura que no consultó a ningún integrante de su familia antes de escribirlo para no condicionar su contenido.

Una de las revelaciones más fuertes involucra al actual rey Carlos III. Según Spencer, después de la muerte de Diana en París, el entonces príncipe de Gales le habría dicho: “Tranquilo, la olvidaremos bastante pronto”. El conde asegura que la frase fue pronunciada con un tono eufórico, “como el de alguien a quien le ha tocado la lotería”.

El Palacio de Buckingham reaccionó ante esa afirmación y, según la publicación, fuentes de la Casa Real cuestionaron el recuerdo de Spencer y consideraron que estaba exponiendo la intimidad que quedaba de la princesa.

Las tensiones entre Carlos y Diana

Spencer también sostiene que Carlos sentía “una envidia extrema” por el carisma de Diana y que ese resentimiento fue una fuente permanente de conflictos durante el matrimonio.

Entre los episodios que relata aparece una gira por Australia en 1983, cuando la popularidad de Diana despertó, según el conde, el malestar de su entonces esposo. También recuerda otros desencuentros de menor escala, como una discusión por objetos domésticos que Diana había decidido regalarle a su hermano.

El libro recupera además una anécdota de la década de 1980 relacionada con la reina Isabel II. Spencer cuenta que la monarca habría reprendido a Diana por su peinado después de que la prensa británica concentrara sus titulares en el nuevo aspecto de la princesa y relegara a las páginas interiores el discurso pronunciado por Isabel durante la apertura del Parlamento.

Según Spencer, la atención mediática era también motivo de competencia dentro de la familia real.

Una familia retratada con dureza

Las críticas del conde no se limitan a Carlos III. En sus memorias describe a los Windsor como personas “envidiosas”, “desconfiadas”, “mezquinas, rígidas y de actitud crítica y agria”.

El príncipe Felipe aparece retratado como una figura autoritaria y agresiva. Spencer recuerda un fuerte enfrentamiento que, según su relato, protagonizó con la reina durante la apertura del Parlamento en 1977.

También cuestiona el comportamiento de la princesa Ana y relata una escena protagonizada por el príncipe Andrés durante un oficio religioso en Sandringham.

En cambio, William y Harry quedan al margen de buena parte de las críticas. Spencer destaca su vínculo con ambos y asegura que seguirá estando disponible para ellos pese a las diferencias familiares.

El escritor y periodista Andrew Marr definió las revelaciones como un “homicidio verbal” y describió, en una valoración citada por la publicación, el retrato de Carlos como una combinación de “vanidad y envidia”.

Diana, según su hermano

Más allá de sus cuestionamientos a la monarquía, Spencer dedica buena parte del libro a reivindicar la figura de Diana. La describe como una persona “positiva, moderna y maternal” y afirma: “Nunca en mi vida he conocido a una madre mejor”.

El conde también recuerda su preocupación por William y Harry después de la muerte de su madre. Según escribe, su temor era que los dos niños quedaran nuevamente atrapados en las formas tradicionales de la monarquía y perdieran la influencia que Diana había ejercido sobre ellos.

Para Spencer, la identidad de Diana estuvo profundamente vinculada con su pertenencia a la familia Spencer. En sus años más difíciles, recuerda que ella solía repetirse: “Recuerda que eres una Spencer”.

Una disputa entre dos familias aristocráticas

El libro también plantea una mirada sobre la histórica tensión entre los Spencer y los Windsor. Spencer sostiene que su familia nunca fue antimonárquica y que sirvió a la Corona “con patriotismo en lugar de servilismo”.

Su planteo es que los Spencer fueron respetuosos de la institución, pero también estuvieron dispuestos a cuestionar a quienes la representaban.

Con Swan Song, Charles Spencer vuelve a colocar en el centro del debate la historia de su hermana y su relación con la familia real. Las memorias llegan mientras también se proyectan posibles homenajes a Diana por el 30° aniversario de su muerte, que se cumplirá el 31 de agosto de 2027.