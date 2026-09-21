La bandera de espirales, la clave de la violenta pelea en la tribuna de Instituto

Por Juan Federico

La contundente victoria de Instituto en el clásico contra Talleres, el sábado pasado en el Monumental de Alta Córdoba, tuvo una mancha dentro del estadio: cuando faltaban 10 minutos para terminar el partido, en la popular Norte, conocida como “Mastrosimone” o “Máquina de Escribir”, se desató una pelea que se extendió durante largos minutos.

Una batalla que provocó que durante un lapso la atención del estadio se focalizara en lo que ocurría allí y no dentro del campo de juego.

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¿Qué fue lo que pasó? A través de distintas fuentes, Cadena 3 reconstruyó la historia secreta de una nueva pelea al interior de las barras de Instituto. Y que el sábado nació a partir de una bandera particular, un espiral en forma de colores rojos y blanco.

Una bandera que, desde temprano, comenzó a ser flameada en la popular Norte. Y a la que la mayoría no le prestó demasiada atención, pero que pronto fue divisada desde el frente, la popular Sur que hoy ocupa la barra “oficial”: un conglomerado que aglutina a Los Ranchos, Los Capangas, la Música Gloriosa y La 61, entre otras agrupaciones.

Conviene aquí hacer un repaso de historia reciente. Durante años, Instituto soportó una lucha intestina por el poder de la barra que trocó en el absurdo de que "Los Ranchos" y "Los Capangas" tuvieran que convivir en tribunas enfrentadas, con policías custodiando que no se cruzaran. Fue a principios de 2023, ya con Instituto jugando de nuevo en Primera, que, tras intensas negociaciones, el presidente Juan Manuel Cavagliatto logró anunciar lo que ya parecía impensado: la unión de las barras.

"Los Capangas", con Darío "Ruludo" Ontivero a la cabeza, y "Los Ranchos", con el exarquero Gustavo "Tenaza" Moyano como líder, quedaron al frente de una alianza que incluía a otras barras más pequeñas, como "La 61", la denominada "Música Gloriosa" y "Pabellón albirrojo", entre otras.

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Y si bien en un comienzo aparecía adentro de esta alianza, a poco de comenzar a andar, "la Cortada", otras de las facciones históricas, quedó excluida de este reparto de poder.

En marzo de 2024, en la previa de un partido contra Argentinos Juniors, una parte de “Los Capangas” y “la Cortada” se enfrentaron a metros de la cancha. Volaron piedrazos y botellas, hasta que aparecieron los tiros y todo se puso mucho peor. El fiscal Iván Rodríguez avanzó en la investigación y detuvo a "Ruludo" Ontivero, quien hasta ese momento era el referente de “Los Capangas”. Si bien Ontivero hace meses que volvió a la libertad, ya no pudo regresar a la cancha.

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Tras su captura, la alianza entre las barras terminó por inclinarse hacia el lado de “Los Ranchos”, el grupo que maneja los hilos internos de villa El Nailon. Pero en febrero de 2024, la violencia sin fin al interior de este asentamiento ubicado en Marqués Anexo terminó por mandar a prisión a los hermanos Moyano, “Tenaza” y “Coke”, quienes comandaban la facción. Ya condenados, quienes conocen las profundidades de la barra aseguran que hoy, desde la cárcel, siguen de manera permanente cada uno de los movimientos de “Los Ranchos”, en comunicación permanente con los lugartenientes que dejaron al mando.

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Lo concreto es que “Los Ranchos” no dejaron de crecer desde entonces. Incluso, el sábado pasado, presentaron una importante bandera que ocupó casi toda la popular sur.

“Los Capangas”, en tanto, perdieron terreno, al igual que “La 61”. En el partido anterior de Instituto, contra Estudiantes de Río Cuarto, hubo un principio de pelea dentro de la tribuna, adjudicado a una disputa interna de “La 61”: parte de sus miembros se fueron hacia “Los Ranchos” y otra, hacia “Los Capangas”. Tras aquellos incidentes, el club Instituto le presentó al Cosedepro una lista con 15 admisiones que comenzaron a aplicarse en el partido con Talleres.

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Pero bastante antes de aquella tregua entre las barras firmada en 2023, “Los Capangas” tuvieron a otro líder, Denis Carreras, sobre el que hace más de dos años pesa otro pedido de admisión para que no pueda entrar a la cancha.

De manera histórica, “Los Capangas” flameaban una bandera particular: un espiral albirrojo. La misma bandera que desde hace un par de partidos comenzó a verse de nuevo en la popular Norte. Y que el sábado último, fue divisada desde la tribuna del frente por “Los Ranchos”. El mensaje estaba implícito: Denis había burlado el control del Ministerio de Seguridad con Tribuna Segura y había ingresado al estadio. Con él, estaba un grupo reducido de “La Cortada”, ya que la mayoría tiene una larga prohibición para ingresar desde aquella pelea en la previa del partido contra Argentinos Juniors.

Es en este punto donde los intereses se entremezclan: “Los Ranchos” tomaron aquella presencia de Denis como una provocación.

Denis es un sobreviviente, en el sentido literal del término: en mayo de 2024, fue herido de un balazo en el tórax al ser emboscado por un grupo de delincuentes en la zona de Bajo Pueyrredón, a donde había llegado como chofer de un vehículo de aplicación de viajes.

La idea de que ahora, con su regreso en las sombras, pudiera reunir a “La Cortada” y a otras facciones para generar una nueva barra que les dispute el poder interno, comenzó a sobrevolar en Alta Córdoba.

En las redes sociales, ya han cruzado amenazas, que por lo general siempre quedan allí, en la virtualidad.

Como una suerte de código no escrito que hoy respeta la mayor parte de las barras de los principales clubes de la ciudad, las disputas no se dirimen los días de los partidos. El motivo es claro: evitar las sanciones.

Por eso, si acaso terminan por enfrentarse, suelen hacerlo durante la semana, en los barrios, en aquellos episodios que terminan por catalogarse como casos de “violencia urbana”, sin que las investigaciones policiales y judiciales lleguen a conocer el real trasfondo de la situación. Tiroteos, sobre todo. En algunos casos, las víctimas ni denuncian lo sucedido.

Sólo cuando la violencia termina por hacerse muy evidente queda bajo el radar el Cosedepro y del Ministerio de Seguridad. De lo contrario, lo que sucede al interior de las barras de Instituto, Belgrano y Talleres es un asunto que sólo conocen quienes todos los días caminan estos clubes.

El año pasado, cuando Instituto y River jugaron en el Kempes, diversas trifulcas en la parcialidad de La Gloria dejaron dos hinchas apuñalados y un tercero baleado. Sin embargo, las investigaciones policiales y judiciales tomaron aquellos casos como “aislados”.

La verdadera trama de las barras en Córdoba no suele aparecer como un asunto de preocupación pública. Pese a que los tentáculos que ostentan son cada vez más poderosos.

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Pero volvamos al sábado último. Cuentan las fuentes consultadas que, tras advertir aquella bandera de espirales, un grupo de policías de civil ingresó en el entretiempo para intentar que Denis se fuera del estadio. Sin embargo, no lo lograron. Los que se retiraron fueron los agentes de civil.

Pero cuando al segundo tiempo le quedaban 15 minutos, un grupo se descolgó de la popular sur. Entre 40 y 50 personas, la mayoría jóvenes, que salieron del estadio y caminaron por calle Sucre hasta el portón 8, que es el único acceso de la Tribuna Norte. Los atacantes no tuvieron problemas en su recorrido, pese a que caminaron frente a la Guardia de Infantería y otros policías apostados al operativo de prevención. La distracción azul, a esa hora, hoy es un dato que no escapa a nadie.

Una vez que ingresaron en la Norte, fueron directo a buscar a Denis. Se trató de una emboscada: los golpes se intercalaron durante largos minutos, mientras el resto de los hinchas intentaba correr para esquivar a la violencia.

A Denis y a otro miembro de “La Cortada” les terminaron por robar las zapatillas.

Al saldo final nadie lo sabe: ninguno de los golpeados quiso recibir asistencia médica. Todos saben que eso significaba dejar sus datos asentados.

No obstante, todo quedó filmado en el circuito interno que tiene el estadio. Ahora, es tiempo para descubrir quiénes fueron los involucrados.

Mientras se sucedían los enfrentamientos, el grupo mayoritario de “La Cortada”, que no puede ingresar a la cancha por el derecho de admisión, corrió hacia las adyacencias del estadio. Todos se prepararon para el peor escenario afuera. Pero entonces sí, la Policía reaccionó y desplegó varios cordones, incluso con la Montada, para evitar nuevos cruces a la salida.

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