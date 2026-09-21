"Quiero la verdad": habló uno de los hombres que denunció a la partera por venta de bebés en Rosario

Una partera de 88 años fue imputada en la Justicia Federal de Rosario por la presunta supresión de identidad y falsedad ideológica en casos de bebés que habrían sido separados de sus madres biológicas y entregados a otras familias a cambio de dinero. La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada en abril y ya reúne al menos seis casos, aunque el número de denunciantes llegó a siete.

La fiscal federal Soledad García explicó que todos los casos tienen como elemento en común a la misma partera, quien trabajaba en el hospital Roque Sáenz Peña. “Pasaron 50 años, pero no significa que no podamos reunir elementos de prueba”, sostuvo. Según indicó, las denuncias corresponden a personas nacidas entre 1968 y 1980 que, por distintas circunstancias, comenzaron a dudar sobre su identidad.

La investigación busca determinar cómo se produjeron esas entregas y si existió participación de las madres biológicas. García señaló que en algunos casos las mujeres habrían entregado a sus hijos porque no contaban con recursos para criarlos, mientras que en otros se investiga la posibilidad de que se haya informado a las familias que el bebé había muerto durante el nacimiento.

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La fiscal aclaró que la investigación no implica al hospital Roque Sáenz Peña como institución. Explicó que el trabajo de la partera en ese lugar le habría permitido tener contacto con mujeres embarazadas y eventualmente acceder a documentación que después podría haber sido adulterada. La mujer se presentó ante la Justicia, pero decidió no declarar.

Uno de los denunciantes es Andrés Gómez, de 52 años, quien actualmente vive en Texas, Estados Unidos. Contó que nació en 1974 y que durante su infancia en Villa Gobernador Gálvez siempre supo que era adoptado. Según relató, sus padres le explicaron que habían recurrido a una partera porque su madre adoptiva no podía tener hijos, aunque durante años no conoció mayores detalles sobre su origen.

“Mi objetivo sería buscar la verdad. Solamente quiero saber cómo fue”, afirmó Gómez en Juntos por Cadena 3 Rosario. Contó que comenzó a investigar su historia personal en 2002 y que, con el tiempo, descubrió que otras personas que buscaban información sobre sus orígenes tenían algo en común: la intervención de la misma partera.

Gómez también contó que sus padres adoptivos le reconocieron que hubo un pago a la partera. “Sí, me afirman que pagaron, hubo un intercambio”, señaló, aunque aclaró que no sabe si ese dinero fue entregado con el consentimiento de su madre biológica. Además, presentó como elemento de la investigación su partida de nacimiento, donde figura la firma de la partera y su madre adoptiva aparece registrada como madre biológica.

La Justicia Federal autorizó una extracción compulsiva de ADN de la partera para determinar si una de las denunciantes, a quien la mujer habría inscripto como hija propia, es efectivamente su hija biológica. Gómez, por su parte, ya se había realizado estudios genéticos en el marco de una búsqueda iniciada años atrás, con resultado negativo respecto de una posible familia. “Estoy consciente de que existe una posibilidad bastante grande de que no pueda encontrar a mi mamá biológica”, expresó.

Entrevista de Alberto Lotuf.