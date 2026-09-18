Una partera de 88 años quedó bajo investigación por entregar bebés a cambio de dinero

Una partera de 88 años fue imputada en Rosario por la supresión y alteración del estado civil y de la identidad de una menor de dieZ años, además de falsedad ideológica de instrumento público. La mujer se desempeñaba en el área de maternidad del Hospital Roque Sáenz Peña y está acusada de haber confeccionado en 1970 un certificado de nacimiento con datos falsos sobre los padres biológicos de una beba.

La fiscal federal Soledad García señaló durante la audiencia que la investigación también contempla denuncias sobre otros cinco casos ocurridos durante el período en que la acusada trabajó en el hospital. “De manera sistemática entre 1968 y 1980 separaba bebés de sus madres biológicas y los entregaba por dinero. Hay al menos cinco víctimas, todas denunciaron tener suprimida su identidad”, afirmó.

Uno de los casos investigados corresponde a una mujer que fue criada como hija de la propia imputada y que denunció dudas sobre su origen biológico. La Justicia ordenó una extracción compulsiva de ADN de la partera para determinar si existe un vínculo biológico. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en abril de este año, luego de que un estudio genético realizado en 2012 descartara el vínculo entre la denunciante y quien figuraba como su madre en la partida.

La fiscal sostuvo que la conducta investigada “excede una mera irregularidad administrativa” y que la utilización de documentación pública para establecer una filiación falsa produjo consecuencias que permanecen hasta la actualidad. El juez federal de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz rechazó el planteo de prescripción de la defensa, consideró que se trata de un delito continuado y formalizó la investigación.

Como medidas cautelares, la imputada deberá presentarse cada 15 días ante la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, entregar su pasaporte, no salir del país, evitar contacto con las víctimas e informar cualquier cambio de domicilio. Además, la Unidad Fiscal Rosario habilitó el correo [email protected] para recibir información vinculada con los hechos investigados y brindar asistencia a potenciales víctimas.