El Senado aprobó Inocencia Fiscal II y el Gobierno sumó una victoria con el apoyo de aliados

FOTO: Sesión para aprobar la Ley de Inocencia Fiscal y modificar la ley de Biocombustibles. (NA)

El Senado aprobó este jueves el proyecto de Inocencia Fiscal II, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno para modificar el régimen tributario y simplificar los mecanismos de declaración patrimonial. La votación terminó con 43 votos a favor y 23 en contra, lo que significó una nueva victoria parlamentaria para el oficialismo.

Durante el debate, el proyecto generó fuertes cruces entre los bloques. Mientras el oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta para facilitar la incorporación al sistema financiero de los ahorros que permanecen fuera del circuito formal, la oposición cuestionó la reducción de controles y advirtió sobre posibles beneficios para patrimonios cuyo origen no pueda ser acreditado.

Bullrich defendió el proyecto

La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, destacó la aprobación y sostuvo que la reforma representa un avance hacia una Argentina "simple, previsible y con mayor seguridad jurídica".

La senadora afirmó que uno de los principales problemas para los ciudadanos que ahorraron fue el temor a las consecuencias de declarar sus bienes y sostuvo que la iniciativa apunta a modificar esa relación con el Estado.

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También remarcó que los funcionarios públicos podrán acceder a mecanismos de simplificación, aunque no a los beneficios previstos por el régimen.

La oposición cuestionó los cambios en los controles

Desde el peronismo, Jorge Capitanich anticipó el rechazo de su bloque y cuestionó que el proyecto, a su criterio, reduzca mecanismos de fiscalización patrimonial.

"Vamos a votar en contra de esta iniciativa", señaló el senador, quien sostuvo que la presunción de inocencia no implica validar el origen de un patrimonio.

Capitanich también criticó que se amplíen beneficios y se reduzcan controles sin mecanismos de seguimiento parlamentario.

Por su parte, el senador Fernando Salino propuso modificaciones para ampliar las restricciones vinculadas con las declaraciones juradas. Planteó que no alcanzaran únicamente a funcionarios públicos, sino también a personas políticamente expuestas y a sus familiares directos.

El oficialismo destacó el ingreso de dólares al sistema

El senador libertario Bruno Olivera Lucero defendió la iniciativa con el argumento de que busca que los argentinos que mantienen dólares fuera del sistema financiero puedan incorporarlos al circuito formal sin temor a sanciones vinculadas con el ahorro.

Además, afirmó que, desde la implementación de la primera versión de Inocencia Fiscal, cerca de 400.000 personas optaron por la declaración jurada simplificada.

El debate por el Banco Central quedó para la próxima semana

La sesión también incluyó otros temas de interés para el Gobierno. Sin embargo, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central quedó fuera del temario y su tratamiento fue postergado para la próxima semana.

El proyecto generó diferencias en torno a las facultades para designar y remover directores de la entidad. A esto se sumó el pedido de senadores para que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, brinde explicaciones sobre el destino de los lingotes de oro de las reservas que fueron trasladados fuera del país en 2024.

• Qué propone la Inocencia Fiscal II

El Gobierno sostiene que apunta a facilitar el uso de los denominados "dólares del colchón" y ampliar la incorporación de contribuyentes al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias.

El texto elimina los límites de ingresos anuales y patrimonio para ingresar al esquema. El régimen anterior fijaba topes de $1.000 millones de ingresos por año y de $10.000 millones de patrimonio.

Además, establece una reducción del 25% en las multas para personas humanas y pequeñas y medianas empresas que adhieran al sistema.

Otro de los cambios flexibiliza el concepto de "discrepancia significativa". Esta se configurará cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detecte un aumento del impuesto determinado o una disminución de los quebrantos impositivos de al menos el 15%, con un piso de $5 millones.

El proyecto excluye de manera total a los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones del régimen. La restricción alcanza tanto a quienes estén en funciones como a quienes hayan ocupado cargos durante los cinco años anteriores a la adhesión.

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• Los cambios en biocombustibles

El Senado también debatirá una reforma de la Ley de Biocombustibles, impulsada a partir de reclamos de las cámaras azucareras y aceiteras. El proyecto elimina los cupos discrecionales y los reemplaza por licitaciones públicas, con el objetivo de dar mayor transparencia y competencia al sector.

La propuesta eleva del 12% al 15% el corte obligatorio de bioetanol en las naftas. En el caso del biodiésel, prevé fijar inicialmente una mezcla del 7,5% en el gasoil y llevarla al 10% un año después de la sanción de la ley.

La Secretaría de Energía, como autoridad de aplicación, podrá modificar excepcionalmente esos porcentajes mediante una resolución fundada cuando existan problemas de abastecimiento, razones técnicas o inconvenientes de calidad.

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