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Empezó a jugar al Quini 6 en marzo, lo hacía una vez al mes y ganó más de $1.300 millones en La Para

La agenciera Silvana Pellarolo reveló que el nuevo millonario jugaba apenas cobraba y siempre le repetía: "Yo voy a ganar el Quini 6 acá".

17/09/2026 | 09:01Redacción Cadena 3

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El sorteo 3.409 del Quini 6 dejó una alegría histórica en la localidad cordobesa de La Para.

Dos afortunados acertaron los seis números de la modalidad Tradicional Primer Sorteo y se repartieron el pozo principal, adjudicándose más de $1.374 millones cada uno.

La agenciera responsable de vender la boleta ganadora, Silvana Pellarolo, confirmó en diálogo con Cadena 3 con entusiasmo el premio y recordó la premonición del flamante millonario: "Hace seis meses que jugaba. 'Yo voy a ganar el Quini 6 acá', me dijo una vez. Jugaba una vez al mes, ni bien cobraba. La felicidad es absoluta pero nadie cae. La suerte está en La Para".

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Los números favorecidos en la modalidad Tradicional fueron el 13, 14, 16, 19, 20 y 29. El resto de las modalidades del sorteo del miércoles 16 de septiembre mostraron los siguientes resultados:

La Segunda: los números 02 - 06 - 09 - 31 - 36 - 42 quedaron vacantes con un pozo acumulado de más de $3.199 millones.

La Revancha: sin ganadores para la combinación 02 - 09 - 20 - 30 - 35 - 36, acumulando más de $8.563 millones para la próxima jugada.

Siempre Sale: se registraron 10 ganadores con 5 aciertos (11 - 25 - 27 - 38 - 40 - 44), cobrando más de $39 millones cada uno.

El Quini 6 es un juego poceado perteneciente a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe que se realiza desde 1988, con dos sorteos semanales los días miércoles y domingos a las 21.15.

Lectura rápida

¿Qué sorteo dejó una alegría histórica en La Para?
El sorteo 3.409 del Quini 6.

¿Quiénes fueron los afortunados ganadores?
Dos personas que acertaron los seis números de la modalidad Tradicional Primer Sorteo.

¿Cuándo se realizó el sorteo?
El sorteo se llevó a cabo el miércoles 16 de septiembre.

¿Dónde se vendió la boleta ganadora?
En la localidad de La Para, Córdoba.

¿Por qué es significativo el premio?
Porque cada ganador se adjudicó más de $1.374 millones, lo que representa un monto histórico para la localidad.

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