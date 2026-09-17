Empezó a jugar al Quini 6 en marzo, lo hacía una vez al mes y ganó más de $1.300 millones en La Para

El sorteo 3.409 del Quini 6 dejó una alegría histórica en la localidad cordobesa de La Para.

Dos afortunados acertaron los seis números de la modalidad Tradicional Primer Sorteo y se repartieron el pozo principal, adjudicándose más de $1.374 millones cada uno.

La agenciera responsable de vender la boleta ganadora, Silvana Pellarolo, confirmó en diálogo con Cadena 3 con entusiasmo el premio y recordó la premonición del flamante millonario: "Hace seis meses que jugaba. 'Yo voy a ganar el Quini 6 acá', me dijo una vez. Jugaba una vez al mes, ni bien cobraba. La felicidad es absoluta pero nadie cae. La suerte está en La Para".

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Los números favorecidos en la modalidad Tradicional fueron el 13, 14, 16, 19, 20 y 29. El resto de las modalidades del sorteo del miércoles 16 de septiembre mostraron los siguientes resultados:

La Segunda: los números 02 - 06 - 09 - 31 - 36 - 42 quedaron vacantes con un pozo acumulado de más de $3.199 millones.

La Revancha: sin ganadores para la combinación 02 - 09 - 20 - 30 - 35 - 36, acumulando más de $8.563 millones para la próxima jugada.

Siempre Sale: se registraron 10 ganadores con 5 aciertos (11 - 25 - 27 - 38 - 40 - 44), cobrando más de $39 millones cada uno.

El Quini 6 es un juego poceado perteneciente a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe que se realiza desde 1988, con dos sorteos semanales los días miércoles y domingos a las 21.15.