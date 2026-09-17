Megaoperativo en Córdoba: 100 allanamientos desbaratan cuatro bandas que robaban vehículos

Un megaoperativo desplegado desde la madrugada de este jueves finalizó con más de 100 allanamientos simultáneos y la detención de 27 personas involucradas en el accionar de cuatro bandas criminales dedicadas al robo de vehículos de alta gama en la ciudad de Córdoba y el interior provincial.

El despliegue de seguridad contó con la participación de 600 efectivos pertenecientes a la Policía de Córdoba, el grupo ETER, la Dirección de Investigaciones Criminales, Gendarmería Nacional y fuerzas de otras provincias.

Las medidas fueron libradas de manera conjunta por tres fiscalías locales —a cargo de los fiscales Bringa, Fernández y Aragón— y una fiscalía de la provincia de Tucumán.

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, brindó precisiones sobre el volumen de las maniobras delictivas neutralizadas:

Frecuencia de robos: las organizaciones sustraían un promedio de 30 vehículos mensuales, logrando en algunos períodos picos de hasta un auto y medio por día, con fuerte actividad durante los fines de semana.

Modelos más codiciados: las camionetas Toyota Hilux y SW4 figuraban entre las más buscadas por los delincuentes, quienes utilizaban tecnología de inhibición de alarmas y clonación de llaves (sistemas Pandorita y Flip).

Secuestros e insumos: durante los procedimientos en barrios como La Tela y Villa Unión, los efectivos incautaron vehículos robados, cuños para adulterar numeraciones y herramientas de duplicación de códigos.

Entre las 27 personas apresadas figuran tres mujeres. Uno de los episodios más graves del procedimiento ocurrió cuando se concretó la captura de una de las sospechosas, quien se desempeñaba como transportista escolar y fue interceptada mientras conducía el vehículo con 12 niños a bordo.

Ante la sofisticación de los métodos de hackeo electrónico utilizados por las bandas, las autoridades recomendaron a los propietarios de camionetas de alta gama reforzar la protección con métodos de traba física mecánicos en pedales o volantes para prevenir nuevos hurtos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/