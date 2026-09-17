FOTO: El femicida de Camila Vecchiarello se defiende: "Ella se acuchilló sola"

Buenos Aires, 17 septiembre (NA) – Carlos Rivero, quien aspira a ser gendarme y se encuentra detenido por el femicidio de su pareja Camila Vecchiarello en la provincia de San Juan, realizó una declaración sorprendente al afirmar que la joven "se puso loca y se acuchilló". Tras su testimonio, fue imputado y se le dictó un año de prisión preventiva.

En la audiencia de acusación, Rivero decidió hablar y negó haber asesinado a Camila. Afirmó que ella era violenta y que se autolesionó, además de negar saber que estaba embarazada, un dato que fue confirmado por la autopsia.

El acusado narró que el conflicto se originó el sábado, cuando le comunicó su intención de regresar a Salta, lo que provocó que ella se tornara agresiva.

"Ella me dijo: 'Si vos te vas, yo me mato. Yo le digo a tu papá y me mato'", relató Rivero, según lo destacado por el medio Tiempo San Juan.

Durante la discusión, la joven habría tomado un cuchillo de sierra grande, lo hirió y luego se apuñaló a sí misma: "Ella agarró y se lo metió".

Al ser preguntado sobre las heridas en su propio cuerpo, el acusado indicó que, al sospechar que la Justicia lo acusaría, intentó quitarse la vida, aunque no lo logró.

La fiscalía lo imputó por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio), un delito que podría acarrearle una condena a prisión perpetua si es hallado culpable. Asimismo, el Ministerio Público Fiscal le impuso 12 meses de prisión preventiva.

Entre las evidencias presentadas en la audiencia se incluye el resultado preliminar de la autopsia, que determinó que la víctima murió por una hemorragia severa debido a más de 10 puñaladas. Además, se confirmó que estaba embarazada de pocas semanas.

Finalmente, se destaca la importancia de una nota manuscrita encontrada en la escena del crimen, que fue redactada por Rivero.