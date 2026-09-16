Premios ACE 2026: Soledad Silveyra y Moria Casán serán homenajeadas en la ceremonia

FOTO: Todos los nominados a los premios ACE.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- La 35ª entrega de los premios de la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE) se realizará el próximo lunes 19 de octubre en el Teatro El Nacional, y será emitida por la TV Pública. En esta ocasión, se rendirá homenaje a Moria Casán y Soledad Silveyra, quienes recibirán reconocimientos por su trayectoria.

En total, se premiarán a los artistas en 31 categorías que abarcan diversas disciplinas teatrales, correspondientes a las obras presentadas entre 2025 y 2026. Además de Silveyra y Casán, se reconocerá al intérprete Jorge Ferrari y a la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes (SAGAI).

A pesar de que Guillermo Francella y Andrea Frigerio no figuran entre los nominados, las producciones que más resaltan son "Company", con 11 nominaciones; "Hairspray", con 9 nominaciones, al igual que "La obra", "Invasiones I" y "Billy Elliot".

Los nominados en distintas categorías

Autora/Autor:

Mariano Pensotti y Grupo Marea (La obra)

Mariano Pensotti y Grupo Marea (Una sombra voraz)

Marina Carr (La niña sobre un altar)

Mauricio Kartun (Baco polaco)

Ricardo Hornos (Invasiones)

Gustavo Garzón (Un hombre solo es demasiado para un hombre solo)

Drama y/o Comedia dramática:

La niña sobre un altar

Misery

La obra

Baco polaco

Las hijas

Manifestum

Actriz protagónica en drama y/o comedia dramática:

Analía Couceyro (La niña sobre un altar)

Julia Calvo (Misery)

Julieta Díaz (Las hijas)

Pilar Gamboa (Las hijas)

Marilú Marini (Manifestum)

Susana Pampin (La obra)

Alejandra Flechner (La obra)

Actor protagónico en drama y/o comedia dramática:

Paulo Brunetti (La niña sobre un altar)

Juan Gil Navarro (Misery)

Anibal Gulluni (Baco Polaco)

Horacio Acosta (La obra)

Diego Velázquez (La obra)

Carlos Portaluppi (Maldita felicidad)

Dirección de drama y/o comedia dramática:

Oscar Barney Finn (La niña sobre un altar)

Jorge Suárez (Los pilares de la sociedad)

Manuel González Gil (Misery)

Mariano Pensotti (La obra)

Adrián Suar (Las hijas)

Mauricio Kartun (Baco polaco)

Comedia:

Sottovoce

Berlín Berlín

El estado de la unión

El chat de mamis

Tirria

Casual

Actriz en comedia:

Lorena Vega (Sottovoce)

Eleonora Wexler (El estado de la unión)

Fernanda Metilli (Berlín, Berlín)

Karina Hernández (El chat de mamis)

Andrea Politti (Tirria)

Actor en comedia:

Fernán Mirás (Sottovoce)

Gonzalo Heredia (El estado de la unión)

Pablo Rago (Berlín, Berlín)

Diego Capusotto (Tirria)

Rafael Spregelburd (Tirria)

Diego Gentile (Casual)

Directora/director de comedia:

Corina Fiorillo (Berlín, Berlín)

Marcelo Caballero (El chat de mamis)

Marcos Carnevale (Desde el jardín)

Mariano Pensotti (Sottovoce)

Andrea Garrote (El estado de la unión)

Carlos Branca (Tirria)

Actriz o Actor de reparto en Drama y/o comedia:

Mara Bestelli (Los pilares de la sociedad)

Lucía Adúriz Bravo (Berlín, Berlín)

Juan Pablo Geretto (Berlín, Berlín)

Mercedes Fraile (La niña sobre un altar)

Daniel Miglioranza (Desde el jardín)

Maxi de la Cruz (Berlín Berlín)

Actuación en obra para un solo personaje:

Jorgelina Aruzzi (por El ser querido)

Luciano Cáceres (por Paraíso)

Paulo Brunetti (por Vanya)

Leonardo Sbaraglia (por Los días perfectos)

Arturo Puig (Buenas Palabras)

Musical:

Hairspray

Company

Billy Elliot

Charlie y la fábrica de chocolate

Invasiones I

Casi normales inmersivo

Music Hall/Café concert:

Astor, Piazzolla eterno

Ellas son tango

Juan, estoy en la puerta, bajá!

The Opera Locos

Boîte

Director general de musical/Music hall/Café concert:

Fernando Dente (Company)

Fernando Dente (Hairspray)

Rubén Szuchmacher (Billy Elliot)

Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero (Charlie y la fábrica de chocolate)

Mariano Demaría (Annie)

Sebastián Irigo (El mago de Oz)

Ricardo Hornos (Invasiones I)

Dirección musical:

Gaby Goldman (Billy Elliot)

Damián Mahler (Company)

Damián Mahler (El mago de Oz)

Javier López del Carril (Invasiones I)

Néstor Tedesco (Anastasia)

Humberto Ridolfi (Ellas son tango)

Actuación femenina en musical:

Alejandra Radano (Company)

Alejandra Radano (Hairspray)

Alejandra Perlusky (Billy Elliot)

Elena Roger (Invasiones I)

Vanesa Butera (Company)

Julieta Nair Calvo (Annie)

Melania Lenoir (Casi normales inmersivo)

Actuación masculina en musical:

Fernando Dente (Company)

Agustín "Rada" Aristarán (Charlie y la fábrica de chocolate)

Campi (Papá por siempre)

Sacha Bercovich (Billy Elliot)

Roberto Peloni (Casi normales inmersivo)

Carlos Casella (Boîte)

Francisco Pesqueira (Juan, estoy en la puerta, bajá)

Espectáculo de humor:

Llegamos tarde (Ariel Tarico y David Rotemberg)

Salud Moldavsky y amor

Experiencia Dalia Gutman (No me calmo nada)

Obras en teatro alternativo:

Como Bestias

Nido de lagarto

Bernarda, la de la casa

Las Adoro

La muerte de un viajante

Hotel Monday

Dirección en teatro alternativo:

Marcelo Moncarz (Como bestias)

Franco Verdoia (Nido de lagarto)

Daniel Marcove (La muerte de un viajante)

Oscar Barney Finn (Vanya)

Eleonora Valdez (Bernarda, la de la casa)

Florent Bergal (Hotel Monday)

Actuación femenina en teatro alternativo:

Ingrid Pelicori (La muerte de un viajante)

Silvina Sabater (Nido de lagarto)

Yamila Ulanovsky (Como bestias)

Lucía Adúriz Bravo (Las Adoro)

Ana María Bovo (Ruth)

Noemí Frenkel (Matria)

Julia Muzio (Bernarda, la de la casa)

Actuación masculina en teatro alternativo:

Gustavo Garzón (Un hombre solo es demasiado para un hombre solo)

Horacio Acosta (Nido de lagarto)

Mariano Saborido (Las Adoro)

Diego Velázquez (Una sombra voraz)

Alejandro Awada (La muerte de un viajante)

Infantil:

El mago de Oz

La flauta mágica

El superamigo imaginario

Ojo de pez

El salpicón

Migue y Lucy, una historia de rock

Remigio Verdiales, un carpincho

Revelación:

Damián Betular (Hairspray)

Belén Bilbao (Hairspray)

Minerva Casero (Anastasia)

Joaquín Mondino Formichelli, Mateo Tognolotti y Fran Molozag (Billy Elliot)

Valentín Born Pinto (El alma de la noche)

Música original:

Shino Ohnaga (La niña sobre un altar)

Martín Bianchedi (Misery)

Diego Vainer (La obra)

Damián Kompel (Desde el jardín)

Escenografía:

José Ponce Aragón (Charlie y la fábrica de chocolate)

Gonzalo Córdoba Estévez (Invasiones I)

Gonzálo Córdoba Estévez (Company)

Gonzalo Córdoba Estévez (Berlín Berlín)

Cecilia Zuvialde (Nido de lagarto)

Mariana Tirantte (La obra)

Iluminación:

Matías Sendón (Invasiones I)

Anteo Del Mastro y Sebastián Viola (Charlie y la fábrica de chocolate)

Gonzalo Córdova (Billy Elliot)

David Seldes (Company)

Mariano Demaría y Santiago Cámara (Astor, Piazzolla eterno)

Matías Sendón (Misery)

Vestuario:

Stella Maris Müller (Anastasia)

Gustavo Alderete (Hairspray)

Graciela Galán (Invasiones I)

Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo (Charlie y la fábrica de chocolate)

Sofía Di Nunzio (Billy Elliot)

Sofía Di Nunzio (El mago de Oz)

Coreografía:

Vanesa García Millán (Company)

Vanesa García Millán (Hairspray)

Analía González (Charly y la fábrica de chocolate)

Analía González (Annie)

Alejandro Ibarra (Anastasia)

Leandro Gómez (Ellas son tango)

Sonido:

Gastón Brisky (Hairspray)

Gastón Brisky (Company)

Gastón Brisky (Billy Elliot)

Eugenio Mellano Lanfranco (Annie)

Emilio Nicoli (Ellas son tango)

Gastón Briski y Alejandro Zambrano (Anastasia)

Producción:

Diego Romay y Omar Romay (Billy Elliot)

Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg (Charly y la fábrica de chocolate)

Club Media y Olga (Hairspray)

CTBA, Club Media, Carlos Mentasti y Alephmedia (Invasiones I)

The Stage Company (El curioso incidente del perro a medianoche)

Club Media (Company)

Agencia NA