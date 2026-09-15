Milei presenta su presupuesto para la reelección

Por Sergio Suppo

Javier Milei presenta el presupuesto del año en el que buscará su reelección. Por eso, no se trata solamente de una estimación de ingresos y gastos del Estado: será también el primer gran guion económico y político de la campaña presidencial de 2027.

Los presupuestos argentinos suelen aprobarse y luego ejecutarse parcialmente. En buena medida, son dibujos, incluso bajo un programa de estricta disciplina fiscal como el que lleva adelante el ministro de Economía, Luis Caputo. Pero eso no significa que carezcan de importancia: permiten conocer las expectativas del Gobierno, sus prioridades y, sobre todo, cómo pretende distribuir los recursos.

Para 2027, la administración de Milei estima una inflación del 16%, proyecta un crecimiento económico de entre el 3% y el 5% y se propone mantener el superávit fiscal. Esos son los principales lineamientos. Sin embargo, para los actores políticos y económicos, la discusión central comenzará después: cómo se gastará el dinero presupuestado y de qué manera se repartirán los fondos entre la Nación y las provincias.

El Gobierno necesita acuerdos con varios gobernadores para conseguir la aprobación en el Congreso. Ya está en marcha una negociación que se extenderá hasta fin de año y en la que aparecerán obras públicas, transferencias, fondos específicos y pagos de deudas atrasadas de la Nación.

De ese intercambio de concesiones económicas por respaldo político surgirá el resultado legislativo. Será una suma y resta de intereses en la que cada obra, cada partida y cada compromiso podrán acercar o alejar un voto.

La aprobación del presupuesto será apenas el primer desafío. Luego llegará la discusión sobre su cumplimiento. Pero, en un año electoral, habrá una pregunta todavía más importante: ¿cómo le irá realmente a la economía argentina?

Milei podrá presentarse ante los votantes con el argumento de haber cumplido su promesa de ordenar las cuentas del Estado. También podrá mostrar ese equilibrio como el requisito necesario para reducir la inflación. Pero ¿será suficiente para ganar la reelección?

Esa pregunta es más política que económica. No alcanzará con saber cuánto crecerá la actividad, sino que será necesario observar si esa expansión se traduce rápidamente en una mejora de los ingresos. Porque quienes finalmente votarán no serán las planillas del Ministerio de Economía, sino los argentinos que evalúen su propia situación.

Todo oficialismo parte con la ventaja de controlar los resortes del Gobierno, pero también enfrenta el riesgo de no haber escuchado suficientemente a la sociedad. La oposición, desde el kirchnerismo hasta los sectores más moderados, intentará aprovechar ese desgaste. En el medio quedarán los votantes que todavía deben decidir si respaldan a Milei durante otros cuatro años o si prefieren interrumpir el proyecto libertario.

¿Les alcanzará con lo realizado hasta ahora? ¿Considerarán que hace falta más tiempo para consolidar el rumbo? ¿O buscarán una alternativa?

Milei deberá aprovechar las ventajas de ser presidente y, al mismo tiempo, los flancos que le deje la oposición. Porque en política no todo es economía. Tan importante como el estado de las cuentas será saber quiénes se postularán para administrar el país y qué credibilidad tendrán para resolver sus problemas.

Cuando finalmente aparezcan en las gateras todos los caballos que correrán la carrera presidencial, será posible imaginar con mayor precisión el desenlace del largo año político de 2027.

Para eso, sin embargo, no hay presupuesto que alcance.