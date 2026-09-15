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Se robaron cuatro caballos de un club hípico y sus dueños debieron pagar un millonario rescate

Todo sucedió el domingo por la madrugada en Villa Allende. Los ladrones, que serían menores de edad, exigieron $500.000 por cada uno de los animales sustraidos.

15/09/2026 | 11:13Redacción Cadena 3

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Se robaron 4 caballos de un club hípico en Villa Allende y los dueños debieron pagar un rescate.

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Cuatro caballos fueron robados del Club Hípico de Villa Allende y sus propietarios debieron pagar un rescate de $2 millones para recuperarlos. La denuncia ya fue presentada ante la Justicia.

Nicolás, uno de los responsables del establecimiento, contó a Cadena 3 que el hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, mientras llovía intensamente. El hombre escuchó ruidos, salió del lugar y alcanzó a observar a los autores cuando escapaban con los animales hacia el sector del aeropuerto de Córdoba.

Según relató, los ladrones no utilizaron un camión ni otro vehículo para trasladarlos. Primero llevaron a los caballos caminando y, cuando fueron descubiertos, los montaron para huir.

"Cuando salí, los corrí y les grité. Ellos comenzaron a correr junto a los caballos y después se subieron con mucha agilidad", explicó. El damnificado aseguró que los presuntos autores serían menores de edad, aunque esa información no fue confirmada oficialmente.

Nicolás señaló que es la tercera vez que sufren un robo de estas características. De acuerdo con su testimonio, los animales sustraídos suelen ser vendidos o utilizados para exigir dinero a cambio de su devolución. "La mayoría de las veces piden rescate. Están solicitando entre $500.000 y $700.000 por cada caballo", advirtió.

En este caso, los delincuentes reclamaron $500.000 por cada uno de los cuatro animales, lo que representó un desembolso total de $2 millones. Mediante conocidos vinculados con la actividad ecuestre, los propietarios lograron localizar los caballos en un sector cercano.

Los animales finalmente fueron recuperados luego del pago del rescate. La denuncia quedó radicada en la Fiscalía, que deberá identificar a los responsables e investigar las circunstancias del robo.

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Informe de Orlando Morales.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el club hípico? Cuatro caballos fueron robados y sus propietarios pagaron un rescate de $2 millones para recuperarlos.

¿Quiénes son los responsables del club? Nicolás es uno de los responsables que relató el incidente a Cadena 3.

¿Cuándo sucedió el robo? El robo ocurrió durante la madrugada, en medio de una intensa lluvia.

¿Dónde fueron llevados los caballos? Los ladrones escaparon con los caballos hacia el sector del aeropuerto.

¿Por qué se realizó el pago del rescate? Los delincuentes exigieron $500.000 por cada caballo, totalizando $2 millones.

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