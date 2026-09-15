Copa Davis: Argentina ya entrena en el Ruca Che de Neuquén

FOTO: Francisco Cerúndolo, en el entrenamiento argentino para la Davis en Neuquén.

La selección argentina de tenis tuvo el lunes su primer entrenamiento en el Estadio Ruca Che, donde afrontará su compromiso por la Copa Davis ante Turquía el fin de semana, por el Grupo Mundial I.

El equipo trabajó dividido en dos turnos. En el primero se entrenaron Francisco Cerúndolo y Mariano Navone, mientras que en el segundo lo hicieron Guido Andreozzi, Andrés Molteni, Thiago Tirante y Juan Manuel La Serna.

Este martes, Argentina vuelve a trabajar en doble turno pensando en en el compromiso ante el elenco turco.

Los partidos se disputarán el 19 y 20 de septiembre.