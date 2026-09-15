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Copa Davis: Argentina ya entrena en el Ruca Che de Neuquén

El equipo nacional trabajó por primera vez el lunes en el estadio neuquino dividido en dos turnos. Este martes vuelve a entrenarse. La serie con Turquía será el fin de semana. 

15/09/2026 | 11:36Redacción Cadena 3

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Francisco Cerúndolo, en el entrenamiento argentino para la Davis en Neuquén.

FOTO: Francisco Cerúndolo, en el entrenamiento argentino para la Davis en Neuquén.

El Estadio Ruca Che en Neuquén albergará la Copa Davis.

FOTO: El Estadio Ruca Che en Neuquén albergará la Copa Davis.

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La selección argentina de tenis tuvo el lunes su primer entrenamiento en el Estadio Ruca Che, donde afrontará su compromiso por la Copa Davis ante Turquía el fin de semana, por el Grupo Mundial I.

El equipo trabajó dividido en dos turnos. En el primero se entrenaron Francisco Cerúndolo y Mariano Navone, mientras que en el segundo lo hicieron Guido Andreozzi, Andrés Molteni, Thiago Tirante y Juan Manuel La Serna.

Este martes, Argentina vuelve a trabajar en doble turno pensando en en el compromiso ante el elenco turco. 

Los partidos se disputarán el 19 y 20 de septiembre.

Lectura rápida

¿Qué evento está preparando la selección argentina de tenis? La selección argentina de tenis se está preparando para su compromiso en la Copa Davis ante Turquía.

¿Quiénes son algunos de los jugadores que entrenaron? Los jugadores que entrenaron incluyen a Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Guido Andreozzi, Andrés Molteni, Thiago Tirante y Juan Manuel La Serna.

¿Cuándo se disputarán los partidos? Los partidos se disputarán el 19 y 20 de septiembre.

¿Dónde se realizó el primer entrenamiento? El primer entrenamiento se realizó en el Estadio Ruca Che.

¿Cómo se organizó el entrenamiento del equipo? El equipo trabajó dividido en dos turnos para su entrenamiento.

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