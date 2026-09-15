Colores de pintura que marcarán tendencia en 2027 según diseñadores destacados

En la búsqueda de inspiración para el hogar, el amarillo se perfila como el color estrella para 2027, según la diseñadora de San Diego, Kira Young. La fundadora de High Tide Design destacó el tono "sunwashed yellow" de Benjamin Moore, que aporta calidez y frescura a los espacios. Young mencionó: "Los colores atemporales están en auge, y este amarillo es mi elección para quienes buscan un toque de color sin saturar las paredes".

Otro color que se mantiene en la preferencia de los diseñadores es el verde. La diseñadora Amber Guyton, de Blessed Little Bungalow, afirmó que el verde es un tono atemporal y neutral, perfecto para cualquier ambiente. Destacó colores como el Basil de Sherwin-Williams, el Sage Green de Behr y el Vintage Vogue de Benjamin Moore, que combinan belleza y versatilidad.

El fucsia también se destacó entre las tendencias, con la diseñadora Autumn Pochiro mencionando su capacidad para complementar tonos como el turquesa. Pochiro compartió su experiencia personal, revelando que su armario está pintado de fucsia, lo que le brinda energía y creatividad cada día.

En cuanto a los tonos oscuros, la diseñadora Ashley DeLapp de Charlotte mencionó el navy profundo, que, al combinarse con acentos en tonos zafiro, crea un contraste moderno y envolvente. Este tipo de paleta permite que los tonos joya resalten, aportando carácter y personalidad a los interiores.

El verde olivo, representado por el color del año de Behr, Grounded, se perfila como otro favorito. La diseñadora Sabrina Soto, embajadora de Behr Paint, destacó su calidad terrosa, ideal para espacios como cocinas y salas de estar, aportando una atmósfera acogedora.

Por su parte, el truffle blanco de Sherwin-Williams se posicionó como un tono cálido y versátil, según la diseñadora Marie Cloud. Este color, con matices rosados, se mantiene cálido a lo largo del día, evitando que se vuelva grisáceo en la tarde.

El azul medio también se destacó en las tendencias, con la diseñadora Nancy Davilman utilizando un tono brillante en un vestíbulo. La combinación del color con un acabado brillante evocó la sensación del sol reflejándose en el agua, creando un ambiente luminoso y fresco.

La opción del rojo ladrillo fue recomendada por la diseñadora Dora Dmitriev como una elección segura para quienes buscan contrastar en espacios pequeños o aplicar la tendencia de saturación de color. Este tono rico y complejo cambia según la luz, aportando dinamismo a cualquier habitación.

La popularidad del morado también está en aumento, según Sydney Katz de SDK Architecture, quien anticipó que los tonos ricos y cambiantes se volverán cada vez más deseables. Estos colores, que varían con la luz natural, ofrecen una experiencia visual única.

El durazno será otro color a tener en cuenta en 2027, con la diseñadora Molly Torres Portnof destacando el Peach Nectar de Benjamin Moore. Este tono suave y luminoso aporta una sensación de amplitud y ligereza a los espacios.

Finalmente, el verde ahumado, representado por el Vintage Vogue de Benjamin Moore, fue señalado por la diseñadora Kelsey Matyas como un color ideal para quienes buscan un matiz moody sin ser demasiado audaz. Este tono se adapta perfectamente a espacios donde se desea crear una atmósfera especial.