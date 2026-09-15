Diego García, tras los 16 años para López Gagliasso: "Ponemos fin a una etapa para empezar otra"
El padre de Agustina y esposo de Tania Gandolfi, habló con Cadena 3 tras conocer la sentencia. El hombre no estuvo en la audiencia y dijo que el fallo le permite cerrar una etapa marcada por el dolor.
15/09/2026 | 13:19Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Diego García, marido de una de las víctimas y papá de la adolescente fallecida.
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Cadena 3 Rosario
Diego García, padre de Agustina y esposo de Tania Gandolfi, habló con Cadena 3 después de conocer la condena a 16 años de prisión para Agustín López Gagliasso. El hombre había seguido todo el juicio, pero el viernes decidió regresar a Córdoba y no estuvo presente al momento de la sentencia.
“Es lo que yo esperaba”, afirmó Diego al ser consultado por el fallo. Dijo que durante todo el proceso aguardó una condena alta y que esperaba que fuera de 18 años, tal como había solicitado la Fiscalía. “16 también no es tan mal”, sostuvo.
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El joven está acusado por las muertes de las cordobesas Tania Gandolfi y su hija Agustina García, ocurridas en enero de 2025. El tribunal también fijó una década de inhabilitación para conducir y los fundamentos se conocerán dentro de diez días.
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El padre de Agustina explicó que, a su entender, una pena mayor requeriría una modificación de la legislación. “Estas son las herramientas para decir que, bueno, ya es momento de empezar a cambiar las leyes”, señaló, en referencia al límite de las penas para este tipo de hechos.
Para Diego, la sentencia representa el cierre de una etapa marcada por el dolor desde la tragedia ocurrida en enero de 2025. “De quien lo hizo, al menos lo pague”, expresó cuando le preguntaron qué esperaba de este momento.
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Diego habló con el móvil de Cadena 3 Rosario tras declarar en audiencia. Criticó nuevamente al conductor que le arrebató la vida a su esposa e hija. Carlos Varela, abogado del imputado, dijo que aceptarán el fallo "como salga".
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También valoró que López Gagliasso deberá permanecer privado de su libertad. “Ya se logró lo máximo que pudimos lograr”, afirmó, y consideró que la condena le da tranquilidad porque no existe la posibilidad de que el acusado quede libre en pocos años.
Ahora, Diego intenta comenzar otra etapa junto a su hija María Victoria. Al momento de la entrevista estaba por ir a buscarla al colegio y contó que todavía no le había comunicado la sentencia. “Ponemos un fin a una etapa, para empezar a otra ya con tranquilidad”, expresó.
Entrevista de Rodolfo Barilli.
Lectura rápida
¿Quién habló con Cadena 3? Diego García habló con Cadena 3 sobre la condena a Agustín López Gagliasso.
¿Qué condena recibió Agustín López Gagliasso? Recibió una condena de 16 años de prisión.
¿Cuándo ocurrió la tragedia? La tragedia ocurrió en enero de 2025.
¿Dónde se encontraba Diego García durante la sentencia? Diego García estaba en Córdoba y decidió regresar antes de la sentencia.
¿Por qué considera que la sentencia es importante? Considera que es un cierre a una etapa de dolor y que representa una oportunidad para cambiar las leyes.