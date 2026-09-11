Tragedia de la costanera: el padre apuntó contra López Gagliasso y afirmó que "negó todo como Judas"

Este viernes tuvo lugar una nueva audiencia en el marco del procedimiento judicial contra Agustín López Gagliasso, que el 21 de enero de 2025 circulaba en un Peugeot 206 a 120 kilómetros por hora en la costanera de Rosario a la altura de Presidente Roca y atropelló y mató a Tania Gandolfi, de 40 años, y su hija Agustina García, de 17 años.

Diego, que perdió a su esposa e hija en el siniestro al que también sobrevivió su otra hija, atravesó una jornada especialmente dolorosa al declarar ante la Justicia y aseguró que necesitó escribir previamente todo lo que quería decir para poder expresar lo que llevaba dentro. “Lo tuve que escribir porque es tanto lo que tengo que decir que lamentablemente lo tuve que escribir para no olvidarme nada”, explicó luego de su declaración.

El hombre sostuvo que la exposición significó, en alguna medida, un desahogo después de todo lo vivido. “Realmente fue un desahogo porque yo me saco un peso de encima”, afirmó. Ahora, dijo, espera que sea la Justicia la que determine la responsabilidad y la pena que corresponda.

En ese sentido, Diego fue particularmente duro al referirse al joven acusado y cuestionó que, según su mirada, haya negado los hechos. “Ahora que decida la Justicia, la pena que le corresponde a una persona que negó todo como Judas, algo que no puede negar”, sostuvo. Y agregó: “Vos ahí te das cuenta de la clase de persona que es el chico”.

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La declaración también volvió a ponerlo frente a los recuerdos de la tragedia y a una pregunta que, según contó, se repite todos los días. “Todos los días me pregunto por qué Dios me dio esta batalla. Pero bueno, debe ser por algo. Porque yo soy el único que puede hacer algo y cambiar todo”, expresó conmovido.

Al ser consultado sobre lo que significó revivir aquella escena y regresar simbólicamente a la esquina donde ocurrió todo, Diego reconoció que fue muy difícil. “Fue duro, pero todas las semanas fue igual. Para mí todos los días fueron iguales”, relató. Incluso contó que la noche anterior prácticamente no pudo descansar: “Yo anoche no dormí solamente de pensar el día de hoy”.

La situación también modificó por completo su manera de afrontar la vida cotidiana. Ante la pregunta de cómo se hace para seguir después de una tragedia semejante, respondió: “Qué pregunta. Qué difícil que es porque yo, mi día, es día por día. Yo no puedo proyectar más nada”. Su prioridad, explicó, es concentrarse en el presente y acompañar a su hija Victoria.

“Es vivir el día y disfrutar el día y tratar de estar bien con Victoria y darle todo lo que necesita a Victoria. Ese es mi día, es Victoria”, sostuvo. Diego contó además que redujo considerablemente su actividad laboral para poder dedicarle más tiempo a su hija: “He bajado mucho el nivel de trabajo para enfocarme solamente en ella”.

Su hija Victoria se convirtió así en el principal motivo para seguir adelante, junto con la memoria de su mujer y de su otra hija. “Vivo por ella y también lucho por la justicia que es el médico, mi señor y mi hija”, manifestó Diego, reafirmando que su búsqueda de justicia está estrechamente vinculada con el recuerdo de su familia.

La voz de la defensa

El abogado defensor de López Gagliasso, Carlos Varela, también se refirió al impacto que le produjo escuchar la declaración. “Es angustiante escuchar a Diego. Es irrepresentable el dolor que está pasando”, expresó. El letrado destacó además que todos quedaron conmovidos por el testimonio: “Creo que todos nos conmovimos por la declaración. Lo que ha pasado es terrible y el dolor que demuestra es la pérdida irreparable de su familia, de su hija y de su mujer”.

De cara a la definición judicial prevista para el martes, Varela aseguró que respetarán la resolución que adopte la Justicia. “Que sea lo que la Justicia entienda que corresponde, nosotros vamos a aceptar el fallo como salga”, afirmó. Finalmente, al ser consultado sobre el arrepentimiento del joven, fue contundente: “Absolutamente”. Y remarcó que durante su declaración habría manifestado su disposición a afrontar las consecuencias: “Ha dicho que hagan con él lo que quieran”.

Informe de Fernando Carrafiello.