Los finalistas de Grupos Corales exaltan el amor por el canto y la música

FOTO: El Coro Inicial de la Escuela del Magisterio de Mendoza es finalista del concurso.

Las propuestas evidencian la pasión de los chicos por el arte musical y vocal. Los programas tienen frescura, no se ajustan a un formato tradicional sino que en algún punto son hasta disruptivos. Los estudiantes se lanzan a la construcción de programas de radio con sus armas –voces deliciosas con capacidad de llegar a instancias sublimes del canto-.

Tal como informamos, los finalistas de la categoría Grupos Corales de la tercera edición de Sueños de Radio son los siguientes:

• Escuela del Magisterio / “Creciendo con vos” / Mendoza (Mendoza)

• Instituto Superior de Educación Artística Musical Domingo Zipoli / “Lo que queda de una canción” / Córdoba (Córdoba)

El programa de las chicas mendocinas cuenta con mucho cariño la historia de su establecimiento educativo. Son alumnas de primero y segundo años y sus voces conservan aún un tono aniñado que es verdaderamente encantador.

La propuesta de los estudiantes cordobeses plantea con profundos enfoques qué queda de una canción cuando termina de sonar. Es un delicioso repaso por la música argentina y que pone en valor a las canciones que atraviesan generaciones.

Recta final

En octubre se harán las ceremonias de premiación en Córdoba, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires, y allí se anunciarán los ganadores de los equipos de radio y de las plazas de calistenia.

El jueves 1 se realizará el acto de entrega de premios de la categoría Folklore en Arequito (Santa Fe), el lunes 5 los de Periodismo y Bandas de Garaje en Córdoba, y el jueves 15 los de Radioteatro y Grupos Corales en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde 2024, Sueños de Radio se ha consolidado como una experiencia educativa y comunicacional que conecta a estudiantes de distintos puntos de Argentina a través de la producción radiofónica. El concurso promueve habilidades vinculadas a la expresión oral, la escritura, la investigación y el trabajo colaborativo dentro del aula.

Este año, el programa educativo propuso cinco categorías: Periodismo; Radioteatro; Folklore y músicas regionales; Bandas de garaje: rock y pop, y Grupos corales.

En 2026, el programa educativo cambió totalmente de escala porque Cadena 3 Argentina decidió eliminar el límite poblacional de las convocatorias anteriores. En esta edición pudieron participar todas las escuelas secundarias del país, públicas y privadas, sin importar el tamaño de las localidades y ciudades donde están instaladas.

Como en las ediciones anteriores, los colegios ganadores se adjudicarán equipos digitales de radio completos: consola, micrófonos, auriculares y procesadores. También –por primera vez- recibirán plazas de calistenia y viajes especiales para las ceremonias de reconocimiento.

La edición 2026 cuenta con el acompañamiento de Sancor Seguros, Urquiza, Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, Cruci, Solans Hoteles, y Naldo, un amigo de la casa, patrocinantes que renuevan su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo federal.

Su apoyo consolida a Sueños de Radio como un programa sostenible en el tiempo y reafirma la importancia de que el sector privado acompañe iniciativas que potencian el talento joven en todo el país.

Más info acá.