Palito Ortega, en Cadena 3: "La canción La Felicidad la escribí escuchando una bocina"

Palito Ortega habló de su extensa trayectoria, de sus orígenes humildes y de la relación que mantiene con el público a lo largo de más de cinco décadas de carrera. En diálogo con Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario, el cantante repasó parte de su historia y contó cómo nació una de sus canciones más reconocidas.

“Uno no vive solo para la carrera. Si uno vive solo para la carrera, el día que esa carrera por alguna razón tambalea, lo siente enormemente”, sostuvo Palito al reflexionar sobre el paso de los años y los distintos momentos que atravesó en su carrera artística.

El cantante recordó que nació en un hogar muy humilde y que desde chico trabajó para ayudar a su familia. “Nunca perdí la esperanza, nunca bajé los brazos. Y eso es lo que yo traté de reflejar en mi música”, explicó. Según contó, esas experiencias terminaron formando parte de las canciones que escribió durante su carrera.

También habló de sus hijos y de la importancia de que conozcan sus orígenes. Recordó especialmente una visita reciente a Lules junto a dos de sus hijas, quienes conocieron por primera vez la casa donde nació. “Es bueno también que sepan de dónde uno viene y que valoren de alguna manera lo que tienen”, señaló.

Palito también repasó algunos de los momentos más particulares de su trayectoria internacional. Recordó su vínculo con Frank Sinatra y contó que, después de haberlo llevado a la Argentina, recibió su ayuda cuando viajó a Estados Unidos. “Cuando te portás bien, me parece que siempre hay una recompensa”, afirmó.

Sobre el apodo de “El Rey”, explicó que surgió de un concurso de un programa de radio en los años 60, en el que el público votaba por el “rey de la canción popular”. Sin embargo, aclaró que nunca tomó esa denominación literalmente: “Si te dicen el Rey, bueno, es un gesto cariñoso, pero tampoco sos el Rey de nada. Sos simplemente un ser humano”.

El músico también se refirió a la vigencia de sus canciones y al público joven que continúa acercándose a sus shows. Dijo que su carrera es una profesión y que siempre tuvo que trabajar para sostenerla. En ese recorrido recordó además que en una de sus películas llegó a incluirse la participación de The Beatles, una experiencia que definió como una de las tantas situaciones extraordinarias que atravesó.

Entre sus canciones, destacó especialmente “La felicidad”, que según contó fue grabada en distintos idiomas. Incluso recordó que la melodía nació de un sonido cotidiano: “La felicidad la escribí escuchando una bocina”. Tiempo después, mientras caminaba por Hamburgo, escuchó la canción en alemán desde una disquería y recién entonces tomó dimensión del alcance que había tenido su creación.

Palito Ortega se presentará este sábado 12 de septiembre a las 21 en el teatro Broadway de Rosario, como parte de su gira. Antes de despedirse, dejó un mensaje para el público rosarino: “Espero abrazarlos con mi música en mi próximo viaje, que siempre es una felicidad volver a un lugar donde saben que aún me quieren”.

Entrevista de Alberto Lotuf.