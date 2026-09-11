Qué es la "culpa grave" y por qué el seguro puede no pagar un auto robado

FOTO: Por qué los seguros no cubren el robo de un auto en caso de "culpa grave".

La "culpa grave" supone una negligencia de especial gravedad del asegurado que puede liberar a la compañía de pagar una indemnización.

Ese concepto fue determinante en un fallo de Marcos Juárez, donde la Justicia avaló que una aseguradora rechazara la cobertura de un automóvil robado por las condiciones en las que su propietario lo había dejado estacionado.

La causa fue analizada por el Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación, a cargo del juez Edgar Aliaga. El magistrado explicó que la discusión consistió en establecer si la conducta del dueño encuadraba en esa causal contemplada por la Ley de Seguros.

"La culpa grave implica crear una mayor gravedad en el riesgo que justamente cubre el seguro", señaló Aliaga.

En el caso, el automóvil permaneció en la vía pública durante aproximadamente tres horas, con las puertas abiertas, sin alarma y con la única llave de arranque colocada en el tambor. Cuando el propietario regresó, descubrió que se lo habían llevado.

El hombre sostuvo que un desperfecto técnico le impedía retirar la llave. Sin embargo, esa explicación no alcanzó para revertir el rechazo de la aseguradora. Durante el proceso también declararon vecinos que describieron el sector donde estaba estacionado como una zona insegura.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El juez evaluó esos elementos en conjunto y consideró que las condiciones en las que había quedado el vehículo agravaban significativamente el riesgo de sustracción.

El alcance de la decisión requiere una aclaración: dejar circunstancialmente las llaves dentro del auto no implica perder de manera automática la cobertura.

Marcos Spaccesi, titular de APAS Córdoba, explicó que para determinar si hubo culpa grave deben analizarse las particularidades de cada episodio.

"No es lo mismo que yo por una emergencia llevo a mi hijo al médico, me bajo, dejo las llaves puestas, entro a la clínica y me lo roban", ejemplificó. Según indicó, una situación excepcional de ese tipo no necesariamente configura esa causal.

Spaccesi también destacó la diferencia entre un inconveniente ocasional y un desperfecto que persiste sin que el propietario adopte medidas para resolverlo. En ese sentido, consideró relevante la prolongación del problema que impedía retirar la llave del automóvil.

Además, recordó que, al tramitar una denuncia por robo, las aseguradoras suelen solicitar los juegos de llaves disponibles como parte de la documentación del siniestro.

La evaluación de la cobertura depende, por lo tanto, de las circunstancias concretas del hecho, las condiciones de la póliza y la conducta del asegurado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-